watchOS 6.2 is vanaf nu te downloaden. De tussentijdse update laat je zonder iPhone aankopen in apps doen. Ook kun je vanaf nu macOS Catalina 10.15.4 binnenhalen. Deze update breidt de mogelijkheden van Schermtijd uit en voegt universele aankopen toe.



watchOS 6.2 downloaden

De servers van Apple hebben het druk vandaag. Het bedrijf rolde eerder al iOS 13.4 en iPadOS 13.4 uit, en nu is ook de Apple Watch aan de beurt. watchOS 6.2 is een bescheiden tussentijdse update, maar voegt wel een handige functie toe.

Vanaf nu kun je namelijk in-app aankopen doen via je horloge. Tussenkomst van een iPhone is dus niet meer nodig. App-ontwikkelaars moeten deze mogelijkheid wel zelf toevoegen. Het is dus geen zekerheid dat je straks in alle programma’s in-app aankopen kunt doen.

watchOS 6.2 downloaden doe je zo:

Plaats je Apple Watch op de oplader in de buurt van je iPhone; Open de Watch-app op je iPhone; Tik op Algemeen; Kies ‘software-update’; Wacht tot de update in beeld verschijnt en begin met downloaden.

Het downloaden duurt doorgaans enkele minuten. Houd de gekoppelde iPhone tijdens het updaten in de buurt, want anders verstoor je het proces misschien. Het bijwerken zelf kan best lang duren. Je kunt overigens ook updaten via de Apple Watch zelf. Ga hiervoor in de Instellingen-app naar ‘Algemeen’, kies ‘Software-update’ en zoek naar de update. Volg daarna de aanwijzingen op het scherm.



Nieuwe versie van macOS Catalina

Ook heeft Apple ook een verrassing voor Mac-gebruikers. Zij kunnen vanaf nu macOS Catalina versie 10.15.4 downloaden. Het is alweer de vierde update sinds Catalina afgelopen oktober uitkwam. De nieuwe patch voegt onder meer communicatielimieten toe aan Schermtijd. Ouders kunnen zo bepalen hoe lang hun kinderen mogen praten via bijvoorbeeld FaceTime.

Zo download je macOS Catalina 10.15.4:

Open de Mac App Store; Klik op het tabblad ‘Updates’; Wacht eventjes totdat de nieuwe versie van macOS Catalina hier verschijnt en druk dan op ‘Update’; Het downloaden kan eventjes duren.

Zodra de update is binnengehaald is het een kwestie van de aanwijzingen op het scherm volgen. Zie je de update niet verschijnen? Gebruik dan de zoekfunctie van de Mac App Store. Zoek simpelweg naar “Catalina”.

Net na uitkomst proberen veel Mac-eigenaren de nieuwe versie van Catalina te downloaden, dus er kunnen digitale wachtrijen ontstaan. In dat geval kun je het best even wachten en het later opnieuw proberen. Vergeet vooraf ook geen reservekopie van je Mac te maken. Mocht er iets misgaan ben je zo in ieder geval geen persoonlijke gegevens kwijt.

Dit is nieuw in macOS Catalina 10.15.4

Naast de uitbreiding van Schermtijd kunnen ontwikkelaars hun Mac-apps nu bundelen met versies voor de iPhone en iPad. Dit is handig, want hierdoor zijn universele aankopen mogelijk en hoef je als consument slechts eenmaal de portemonnee te trekken. Na aanschaf is het programma beschikbaar voor iOS, iPadOS en macOS. De ontwikkelaar moet dit wel zelf gaan ondersteunen.

Verder voegt de vierde versie van Catalina ‘Head Pointer’ toe. Deze geinige functie zorgt ervoor dat je de muiscursor kunt bedienen met je hoofd. Hiervoor is een camera nodig. Tot slot heeft Apple songteksten toegevoegd aan de Muziek-app. Deze lopen synchroon met het nummer. In feite is het dus een soort karaoke-modus.

