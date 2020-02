Drie weken na de laatste update heeft Apple vandaag weer een nieuwe update voor de Apple Watch uitgebracht: watchOS 6.1.3.



Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Zo haal je de watchOS-update binnen

De update zorgt ervoor dat een bug in de hartslagmeldingen wordt opgelost. Ook heeft Apple watchOS 5.3.5 uitgebracht voor Watch-gebruikers die watchOS 6 niet kunnen draaien omdat ze een ouder iPhone-model hebben. Zo haal je de update binnen:

Ga op je iPhone naar de Apple Watch app; Tik op Algemeen; Tik op Software update; Wacht tot de update is gevonden en volg de aanwijzingen op het scherm.

Zorg dat de accu vol genoeg is

Het is belangrijk dat de accu van je Watch ten minste voor de helft vol zit. Het downloaden en bijwerken van een update kost namelijk behoorlijk wat stroom. Als de accu niet vol genoeg is, kan deze tijdens de installatie uitvallen, waardoor het voor niks is geweest. Is je Watch niet genoeg opgeladen? Leg hem dan gewoon aan de oplader terwijl je de update downloadt.

Update lost kleine bugs op

watchOS 6.1.3 voegt geen nieuwe functies toe, maar lost een aantal kleine problemen op voor een kleine doelgroep. Zo bleken de hartslagmeldingen niet goed te werken voor Apple Watch-gebruikers in IJsland. Toch is het fijn dat Apple ook voor deze mensen een update uitbrengt.

Lees het laatste nieuws over watchOS 6