watchOS 27 komt met een handige feature – en die ga je veel gebruiken

In september verschijnt watchOS 27 en dan komt er een nieuwe feature naar je Apple Watch die je dagelijks gaat gebruiken. Dit moet je weten.

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watchOS 27 heeft een handige nieuwe feature

Dankzij de nieuwe feature in watchOS 27 kun je jouw Apple Watch nog beter bedienen met één hand. Het betreft namelijk een nieuw tikgebaar, vergelijkbaar met Tik dubbel en Snelle polsbeweging. Vanaf de Apple Watch Series 9 en de Apple Watch Ultra 2 in 2023 heeft Apple zijn wearable gebruiksvriendelijker gemaakt door middel van gebaren voor als je je handen vol hebt.

Tik dubbel was het eerste gebaar. Hiermee kun je bijvoorbeeld media afspelen of pauzeren, telefoongesprekken aannemen, door de Slimme stapel bladeren en nog veel meer. Vorig jaar werd in watchOS 26 de Snelle polsbeweging toegevoegd als gebaar om alles op het scherm te sluiten en terug te keren naar de wijzerplaat. Nu is er in watchOS 27 een nieuw tikgebaar geïntroduceerd.

Dit houdt het in

De nieuwe feature in watchOS 27 is in principe dezelfde beweging als Tik dubbel, maar dan met slechts één tik. En er is een ander doel. Wanneer je in watchOS 27 Tik dubbel gebruikt om de Slimme stapel te openen, zie je een gloed rondom de actieve widget.

Die gloed geeft aan dat met het nieuwe gebaar de widget kunt selecteren en de app openen. De gebaren werken perfect samen. Tik dubbel om te navigeren, Tik enkel om te selecteren en een Snelle polsbeweging om terug te keren naar de Slimme stapel. Telkens wanneer je je handen niet vrij hebt, zijn deze drie gebaren opnieuw weer heel erg handig.

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watchOS 27

Apple brengt watchOS 27 voor het grote publiek uit in september. Je kunt de nieuwe software dan direct installeren op je Apple Watch. Wil je er niets van missen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden we je automatisch op de hoogte.