Deze 5 Apple Watches krijgen watchOS 27 (en de rest juist níét)

Apple heeft watchOS 27 aangekondigd! Ben je benieuwd of jij straks kunt updaten? Deze Apple Watches hebben ondersteuning voor watchOS 27!

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watchOS 27

Apple heeft alle nieuwe functies voor de Apple Watch gepresenteerd! Bij de jaarlijkse WWDC is watchOS 27 aangekondigd. Dat is de belangrijkste software-update van 2026 voor de Apple Watch, maar helaas krijgen niet alle toestellen de update. Apple brengt de softwareversie alleen naar een beperkt aantal nieuwere Apple Watches. Ben je benieuwd of jouw smartwatch kan updaten? Deze Apple Watches werken met watchOS 27:

Heb jij een Apple Watch Series 10 of nieuwer? In dat geval kun je zonder problemen updaten naar watchOS 27. Als je een Apple Watch Series 9 of eerder hebt is dat niet het geval en dat is heel verrassend. De Apple Watch Series 9 en Apple Watch Ultra 1 zijn slechts een aantal jaar oud, maar moeten het nu al zonder nieuwe functies doen. Het is nooit eerder voorgekomen dat zoveel Apple Watches in één jaar af zijn gevallen. Mogelijk geldt dit alleen voor Apple Watches in de Verenigde Staten, Apple heeft nog geen lijst gepubliceerd met ondersteunde modellen in Europa.

Veel nieuwe functies

In 2026 is watchOS 27 de belangrijkste software-update voor de Apple Watch. Met de softwareversie komen veel nieuwe functies naar de smartwatch. Het belangrijkste onderdeel van watchOS 27 is Apple Intelligence, dat naar meer plekken op de Apple Watch komt. In 2025 introduceerde Apple al de Work-out Buddy, met watchOS 27 komen daar nog meer slimme functies bij op de Apple Watch.

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Apple focust verder vooral op het verbeteren van de bestaande software. Dat is ook wel nodig, want watchOS 26 was een hele grote update voor de Apple Watch. Liquid Glass zien we ook in watchOS 27 weer terug, waardoor de interface opnieuw uit glazen en transparante elementen bestaat. De verbeterde software is vooral een voordeel voor de accu van je Apple Watch, want die gaat iets langer mee nu alle functies efficiënter werken.

Release van watchOS 27

Verder wordt de rasterweergave wat overzichtelijker in watchOS 27, zodat je applicaties gemakkelijker vindt op de Apple Watch. We moeten helaas nog even wachten op alle verbeteringen, want Apple brengt de update pas uit in september. Ontwikkelaars kunnen binnenkort al aan de slag met watchOS 27, omdat de eerste testversies doorgaans kort na de WWDC verschijnen. De definitieve softwareversies volgen in september.

Heb jij nog een Apple Watch Series 9 of eerder? Dan is het tijd om een nieuwe Apple Watch te halen. Eerdere modellen krijgen geen nieuwe functies meer en worden zo steeds minder waard. Wil jij aan de slag met watchOS 27 en alle verbeteringen die de software naar de Apple Watch brengt? Bekijk dan hier de laagste prijzen van de Apple Watch Series 11 en de Apple Watch SE 3, zodat je niet teveel betaalt voor jouw volgende smartwatch: