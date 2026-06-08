WWDC 2026 is van start gegaan en watchOS 27 staat in de spotlight. Maar wat is er nieuw? Wij zetten het voor je op een rij!

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watchOS 27 maakt je Apple Watch slimmer én beter

WWDC 2026 is net begonnen en Apple heeft watchOS 27 laten zien. De Apple Watch krijgt niet alleen nieuwe functies, maar wordt nog beter dankzij verschillende updates. Het is geen spectaculair re-design, maar deze aanpassingen zijn zeker welkom.

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Verbeterde prestaties voor je Apple Watch

De Apple Watch krijgt vooral achter de schermen een flinke oppepper. De prestaties zijn verbeterd, waardoor apps sneller opstarten en de Watch soepeler reageert op je aanrakingen en bewegingen. Dat klinkt misschien saai, maar in de praktijk is je Apple Watch daardoor weer wat prettiger in het gebruik.

Ook hebben verschillende apps en functies een update gekregen en is Liquid Glass wat verder aangepast. Daarbij moet je denken aan de doorzichtigheid van balkjes en vensters die nog beter aan te passen zijn.

Apple heeft verspreid over alle apparaten nog meer verschillende verbeteringen uitgevoerd. Maar daarbij hebben ze zich vooral gericht op Apple Intelligence, Ouderlijk Toezicht en Siri.

Siri wordt Siri AI

De nieuwe Siri heet nu Siri AI. In watchOS 27 heeft de assistent een flinke upgrade gekregen dankzij Apple Intelligence en heeft zelfs een eigen app. Je kunt nog steeds vragen stellen, maar nu is het ook mogelijk om door te blijven praten. Siri begrijpt beter wat je bedoelt en ziet wat er op je scherm staat. Bovendien klinkt Siri AI dankzij een nieuwe stem veel natuurlijker.

Let op dat Siri AI daarbij eerst alleen in het Engels beschikbaar is en in het begin nog niet te gebruiken in de EU.

Dit is wanneer watchOS 27 te downloaden is

De eerste bèta van watchOS 27 komt al snel beschikbaar voor ontwikkelaars die de functies willen uitproberen. Later deze zomer volgt een publieke testversie, zodat iedereen een kijkje kan nemen. De officiële release komt dan in september beschikbaar.

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