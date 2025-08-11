watchOS 26 release: op deze datum kan je Apple Watch updaten

Dit jaar is watchOS 26 dé update voor de Apple Watch. Ben je benieuwd wanneer de softwareversie verschijnt? Dit is de verwachte release van watchOS 26!

watchOS 26 release

Er komt een grote update voor de Apple Watch aan! Apple heeft watchOS 26 al in juni aangekondigd, maar de definitieve release van de update moet nog komen. De belangrijkste software-updates van het jaar verschijnen doorgaans in september. Dat is dit jaar niet anders, want het is de verwachting dat watchOS 26 over enkele weken verschijnt. Apple heeft de releasedatum nog niet officieel aangekondigd, maar houdt vrijwel ieder jaar ongeveer dezelfde tijdlijn aan.

De belangrijkste updates verschijnen jaarlijks een week na de presentatie van de nieuwe iPhones. Het is de verwachting dat Apple de iPhone 17 in de week van 8 september presenteert. Een week later komen alle nieuwe softwareversies uit, waaronder watchOS 26. Dat gebeurt vrijwel altijd op een maandag, waardoor de kans groot is dat de release van watchOS 26 op maandag 15 september 2025 valt.

Nieuwe interface

Met watchOS 26 komen grote veranderingen naar de Apple Watch. Apple past het ontwerp van het besturingssysteem voor het eerst in jaren aan. Het bedrijf introduceert Liquid Glass bij alle nieuwe softwareversies, waardoor veel elementen en onderdelen transparant en van glas lijken. Het is voor het eerst dat Apple hetzelfde design naar de iPhone, iPad, Apple Watch, Mac(Book) én Apple TV brengt.

Daarnaast krijg je er met watchOS 26 meer gezondheidsfuncties bij. Zo geeft de nieuwe Work-out buddy je persoonlijk sport- en gezondheidsadvies, gebaseerd op de gegevens van je Apple Watch. Het bijhouden van trainingen wordt eveneens gemakkelijker, want je kunt vanaf watchOS 26 gepersonaliseerde work-outs toevoegen. Je bepaalt daarbij zelf hoeveel herhalingen je doet, zodat de training beter bij je persoonlijke doelen aansluit.

Meer over watchOS 26

Apple brengt met watchOS 26 een andere manier van bedienen naar de Apple Watch, want de smartwatch krijgt ondersteuning voor een nieuw polsgebaar. Krijg je meldingen binnen op de Apple Watch? Dan kun je vanaf watchOS 26 met je pols draaien om de notificaties te sluiten. Dit komt vooral van pas als je aan het fietsen bent of je handen vol hebt, je kunt dan met een simpele beweging alle meldingen afsluiten.

Helaas hebben niet alle Apple Watches ondersteuning voor de nieuwste functies. Zo komt Apple Intelligence met watchOS 26 voor het eerst naar de Apple Watch, maar dat geldt lang niet voor alle modellen. Bekijk hier welke Apple Watches werken met de nieuwste features. Ben je benieuwd of jouw Apple Watch in september kan bijwerken? Lees dan hier welke Apple Watches ondersteuning hebben voor watchOS 26!