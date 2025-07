watchOS 26: dit is de beste nieuwe functie voor de Apple Watch

Dit jaar komt watchOS 26 naar de Apple Watch! Benieuwd wat er gaat veranderen? Dit is de beste functie van watchOS 26!

watchOS 26

Apple heeft de belangrijkste software-updates van het jaar gepresenteerd! Dit jaar komt watchOS 26 naar de smartwatch, waarbij Apple het besturingssysteem van een nieuwe interface voorziet. In watchOS 26 introduceert Apple meer transparante kaders en doorzichtige elementen. De Apple Watch voelt daardoor weer helemaal als nieuw, maar dit is niet de belangrijkste functie van watchOS 26.

De Apple Watch krijgt er een nieuw gebaar bij met watchOS 26. In 2023 breidde Apple het aantal handgebaren al uit, want toen introduceerde het bedrijf Tik dubbel. Door simpelweg met je duim en wijsvinger tegen elkaar te tikken kun je de Apple Watch bedienen, zo start je bijvoorbeeld een work-out. Met watchOS 26 wordt daar een nieuw polsgebaar aan toegevoegd, want je kunt dan meldingen sluiten door je pols kort weg te draaien.

Polsbeweging

Krijg je een melding binnen op je Apple Watch? Dan kun je deze vanaf watchOS 26 weer sluiten met een snelle polsbeweging. In watchOS 11 of eerder moest je daarvoor nog de Digital Crown indrukken of je hand op het scherm leggen. Met watchOS 26 komt daar verandering in, want je kunt dan eindelijk met één beweging notificaties weghalen. Door de polsbeweging verdwijnen ze uit beeld, maar ze worden wel opgeslagen in het Meldingencentrum.

De nieuwe functie is een handige toevoeging, want je kunt meldingen eindelijk sluiten met een simpele polsbeweging. Dit komt van pas als je bijvoorbeeld aan het fietsen bent, de hond uitlaat, in de keuken staat of een kop koffie vasthoudt. Meldingen zijn in deze situaties veel handiger af te handelen, zodat de wijzerplaat weer zichtbaar is op de Apple Watch. Zo zie je in één oogopslag weer de tijd, zonder de melding te verwijderen met je andere hand.

Release van watchOS 26

De Apple Watch krijgt er met watchOS 26 dus een handige functie bij. Helaas komt het polsgebaar niet naar alle toestellen, alleen de Apple Watch Series 9, Apple Watch Series 10 en de Apple Watch Ultra 2 worden uitgebreid met de feature. Dit zijn dezelfde modellen die nu al ondersteuning hebben voor het Tik dubbel-gebaar van watchOS 10. Alle andere Apple Watches moeten het zonder deze gebaren doen.

Apple heeft alle nieuwe functies en het nieuwe design van watchOS 26 al aangekondigd op 9 juni, maar de release is pas in september. Het is de verwachting dat Apple watchOS 26 op maandag 15 september uitbrengt voor alle gebruikers. Die dag verschijnen ook updates als iOS 26 en iPadOS 26.