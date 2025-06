watchOS 26 is er (en tilt de Apple Watch naar een veel hoger niveau)

Bij de WWDC 2025 heeft Apple watchOS 26 aangekondigd! Benieuwd welke veranderingen met watchOS 26 naar je Apple Watch komen? Dit zijn ze!

watchOS 26

Apple heeft watchOS 26 onthuld! Het is de grootste software-update van 2025 voor de Apple Watch, waarmee veel veranderingen naar de smartwatch komen. Apple voorziet watchOS 26 van een nieuwe naam, want het bedrijf slaat watchOS 12 over. In plaats daarvan maakt Apple in één keer de stap naar watchOS 26, verwijzend naar het jaar waarin de software voornamelijk wordt gebruikt. Bij iOS 26, iPadOS 26 en macOS 26 zien we soortgelijke naamswijzigingen.

Met watchOS 26 ziet de Apple Watch er compleet anders uit, omdat Apple een nieuwe interface voor het besturingssysteem heeft aangekondigd. De software voor de Apple Watch neemt veel onderdelen van visionOS over, dat is het besturingssysteem voor de Apple Vision Pro. We zien daardoor veel meer transparante kaders en glazen elementen terug in watchOS 26. Zo zien het Bedieningspaneel, widgets en meldingen er compleet anders uit. Benieuwd hoe dat eruitziet? Bekijk watchOS 26 hier:

Nieuwe (gezondheids)functies

Ieder jaar brengt Apple nieuwe gezondheidsfuncties naar de Apple Watch en dat is in 2025 niet anders. De Apple Watch krijgt er met watchOS 26 een nieuwe gezondheidscoach (Work-out buddy) bij. Deze gebruikt de gegevens van je Apple Watch om persoonlijk sport- en gezondheidsadvies te geven. Dat gebeurt in combinatie met Apple Intelligence, want die techniek komt voor het eerst naar de smartwatch.

Dit is niet de enige verandering in de speciale applicatie voor work-outs op de Apple Watch. Het bedrijf heeft veel functies toegevoegd, waardoor je de trainingen naar je eigen voorkeuren kunt inrichten. Je kunt gepersonaliseerde work-outs toevoegen, waarbij je zelf bepaalt hoeveel herhalingen je doet. Daarnaast kun je muziek en podcasts koppelen aan specifieke trainingen, die automatisch starten als je begint met sporten.

Meer gebaren voor de Apple Watch

Met watchOS 26 krijgen de Apple Watch Series 9, Apple Watch Series 10 en de Apple Watch Ultra 2 een handige nieuwe functie. Krijg je een notificatie op één van de Apple Watches? In dat geval hoef je de melding niet zelf weg te vegen, want watchOS 26 voegt een nieuw gebaar toe. Je kunt de pols simpelweg wegdraaien om de notificatie uit beeld te verwijderen. De Apple Watch herkent deze beweging en sluit de melding vervolgens af.

Andere verbeteringen zijn Live luisteren, waarmee de Apple Watch gesproken tekst omzet in geschreven tekst, en de Notities-app. Laatstgenoemde komt voor het eerst naar de smartwatch, zodat je aantekeningen kunt maken vanaf je pols. Daarnaast heeft Apple de slimme stapels op de Apple Watch verbeterd, zodat je (nog) vaker de relevantste widgets op de juiste momenten ziet.

Release van watchOS 26

Andere vernieuwingen in watchOS 26 zijn nieuwe wijzerplaten en fitnessfuncties. Het gaat dus om een grote update, met veel nieuwe functies én een aangepast design. Apple brengt watchOS 26 in september uit, als de iPhone 17-serie ook verschijnt. Ontwikkelaars kunnen al veel eerder aan de slag met de nieuwe softwareversie, want zij kunnen binnenkort de eerste testversie van watchOS 26 installeren. De definitieve update verschijnt pas veel later, dan kunnen alle gebruikers de nieuwe features uitproberen.

Helaas komt watchOS 26 niet naar alle Apple Watches, omdat een aantal oudere modellen geen ondersteuning meer heeft voor de nieuwste softwareversie. De Apple Watch Series 5 of ouder kan niet bijwerken naar watchOS 26. Dat betekent dat alle smartwatches met watchOS 11 straks kunnen updaten naar watchOS 26. Wil je geen aankondiging van Apple missen? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief, zodat je altijd op de hoogte blijft!