watchOS 26.6 is uit: installeer de update direct op je Apple Watch

Er is weer een update beschikbaar voor je Apple Watch! Apple heeft watchOS 26.6 uitgebracht en die update kun je het beste direct installeren.

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watchOS 26.6

Het is weer tijd om te updaten! Apple heeft een reeks nieuwe softwareversies uitgebracht. Op maandag 27 juli 2026 zijn iOS 26.6, iPadOS 26.6, macOS 26.6 en watchOS 26.6 verschenen. Laatstgenoemde is de nieuwste software-update voor de Apple Watch, die je beter zo snel mogelijk kunt installeren. Apple voegt met watchOS 26.6 geen nieuwe functies toe aan je Apple Watch, maar lost in plaats daarvan een aantal belangrijke problemen op.

Met watchOS 26.6 zijn de software en beveiliging van je Apple Watch weer helemaal op orde. Apple heeft inmiddels een lijst met alle opgeloste softwareproblemen gepubliceerd, waardoor duidelijk is dat watchOS 26.6 een kleine maar belangrijke tussentijdse update is. Installeer de nieuwe softwareversie daarom zo snel mogelijk op je Apple Watch, zodat je zeker weet dat je persoonlijke gegevens op de smartwatch veilig blijven.

Apple heeft watchOS 26.6 uitgebracht voor de Apple Watch Series 6 en nieuwer. Heb jij een Apple Watch die draait op een versie van watchOS 26? Dan is het tijd om het toestel bij te werken naar de volgende softwareversie. Om je Apple Watch te updaten moet de accu 50 procent of hoger hebben en moet de Apple Watch aangesloten zijn op de lader. Je installeert de update als volgt:

Open de Watch-app op je iPhone; Ga naar ‘Algemeen’; Kies voor ‘Software-update’; Tik onder ‘watchOS 26.6’ op ‘Installeer nu’.

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Verschijnt de update niet in de Watch-app? De kans is groot dat je Apple Watch automatisch is bijgewerkt naar watchOS 26.6. In de Watch-app zie je onder ‘Algemeen > Info > watchOS-versie’ op welke softwareversie je Apple Watch draait. Je kunt watchOS 26.6 ook direct via je Apple Watch installeren. Ga daarvoor naar ‘Instellingen > Algemeen > Software-update’ en kies voor ‘Installeer’. Je Apple Watch werkt vervolgens automatisch bij als deze aan de oplader ligt.

watchOS 27

Met watchOS 26.6 brengt Apple geen nieuwe functies naar de Apple Watch, maar worden wél belangrijke verbeteringen doorgevoerd in de software. Wacht daarom niet te lang met het installeren van watchOS 26.6, want het gaat om de beste versie van watchOS 26 tot nu toe. Voor nieuwe functies moeten we wachten op watchOS 27, dat de belangrijkste update voor de Apple Watch is in 2026.

Voor alle gebruikers met een Apple Watch Series 6 of nieuwer is watchOS 26.6 nu te installeren. Het is een van de laatste grote updates voor veel Apple Watches, want watchOS 27 komt naar slechts een klein aantal toestellen. Hier vertellen we welke Apple Watches in september kunnen bijwerken naar watchOS 27. Wil je geen enkele update voor de Apple Watch missen? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je automatisch op de hoogte blijft!