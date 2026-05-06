watchOS 26.5 brengt 3 verbeteringen naar je Apple Watch (mét een verrassing)

Apple brengt heel binnenkort watchOS 26.5 uit, en dit zijn de 3 verbeteringen en een verrassing die je dan kunt verwachten op je Apple Watch.

watchOS 26.5 brengt 3 verbeteringen naar je Apple Watch

Naast iOS 26.5 RC heeft Apple onlangs ook de update watchOS 26.5 Release Candidate uitgebracht. Dat is de laatste testversie voordat de software-update beschikbaar komt voor het grote publiek. In deze update zitten onder meer twee belangrijke bugfixes die Apple Watch-gebruikers zeker zullen waarderen.

Apple meldt namelijk dat watchOS 26.5 een bug verhelpt die van invloed was op twee verschillende apps. Het zou gaan om de app Berichten en om een probleem met de Workout-app. De bugfix voor beide apps wordt door Apple op de volgende manier uitgelegd:

Dit lost een probleem op waarbij de Berichten-app op de Apple Watch mogelijk sms gebruikt in plaats van iMessage, wanneer deze is gekoppeld aan een iPhone met twee simkaarten.

Dit lost een probleem op waarbij geluidsmeldingen van de Workout-app mogelijk niet werden afgespeeld als de telefoon niet in de buurt van de Apple Watch was.

Ook een verrassing

Naast deze twee bugfixes bevat watchOS 26.5 voor de Apple Watch ook nog een leuke verrassing. En dat is een nieuwe Pride Luminance-wijzerplaat met een heel aantal aanpassingsmogelijkheden qua lay-out en kleuren. Een voorbeeld hiervan zie je op de afbeelding hieronder.

Nu de update watchOS 26.5 Release Candidate beschikbaar is, verwachten we dat de update mogelijk al volgende week voor iedereen beschikbaar komt. Wanneer het zover is, lees je dat uiteraard gelijk op iPhoned, dus houd onze website in de gaten.

Daarna kijken we uit naar watchOS 27, dat al op 8 juni tijdens de WWDC wordt aangekondigd samen met iOS 27.