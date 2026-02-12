watchOS 26.3 is een belangrijkere update dan je denkt (om deze reden)

Apple heeft watchOS 26.3 uitgebracht en dat is een belangrijkere update dan je denkt. Om deze reden kun je de update beter direct installeren op je Apple Watch!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

watchOS 26.3

Het is weer tijd om je Apple Watch te updaten! Op woensdag 11 februari 2026 heeft Apple watchOS 26.3 uitgebracht. Het gaat om een relatief kleine update, waarmee geen nieuwe functies naar je Apple Watch komen. Voor nieuwe features moet je wachten op watchOS 26.4 of een latere update, maar dat maakt watchOS 26.3 niet minder belangrijk. Apple zorgt ervoor dat de beveiliging van de Apple Watch op orde blijft met de nieuwste softwareversie.

Het komt vaker voor dat Apple geen nieuwe functies naar de Apple Watch brengt met een tussentijdse watchOS-update. In plaats daarvan focust het bedrijf op het verbeteren van de bestaande software. Dat is belangrijk, want de Apple Watch heeft regelmatig last van softwarefouten. Het is daarom verstandig om watchOS 26.3 zo snel mogelijk te installeren, zodat je zeker weet dat de software naar behoren blijft werken.

Apple heeft watchOS 26.3 uitgebracht voor alle gebruikers, waardoor je de update direct kunt installeren op je Apple Watch. Het is op verschillende manieren mogelijk om je Apple Watch bij te werken naar de nieuwste softwareversie. Dat doe je via de Watch-app op je iPhone of via de Apple Watch zelf. Heb je jouw iPhone bij de hand? In dat geval installeer je watchOS 26.3 op de volgende manier:

Open de Watch-app en ga naar het tabblad ‘Mijn Watch’; Ga naar ‘Algemeen’; Tik op ‘Software-update’; Kies tot slot voor ‘Download en installeer’.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Heb je op ‘Download en installeer’ getikt? Dan moet je eerst de toegangscode van je iPhone invoeren om watchOS 26.3 te installeren op je Apple Watch. Het is ook mogelijk om de nieuwe softwareversie via de Apple Watch te installeren. Ga daarvoor op de Apple Watch naar ‘Instellingen > Algemeen > Software-update’ en tik op ‘Downloaden’ om watchOS 26.3 te installeren. De installatie van de software-update kan alleen worden afgerond als je Apple Watch aan de lader ligt en meer dan vijftig procent is opgeladen.

Meer over de Apple Watch

Met watchOS 26.3 komen geen nieuwe functies naar de Apple Watch, want het merendeel van de verbeteringen is al beschikbaar gekomen in eerdere softwareversies. Apple voerde met watchOS 26 grote veranderingen door. Zo kreeg het besturingssysteem een nieuwe interface door de introductie van Liquid Glass. Veel elementen zijn transparant en lijken van glas in de nieuwe versie van watchOS. Dat is ook terug te zien aan de nieuwe wijzerplaten in het thema van Liquid Glass.

Het is nog niet bekend of er met watchOS 26.4 wél nieuwe functies naar de Apple Watch komen. Mogelijk komen er alleen nog kleine aanpassingen naar de smartwatch met de tussentijdse updates van watchOS 26. In september komen grotere veranderingen naar de Apple Watch, want die maand verschijnt watchOS 27. Wil je geen enkele update van Apple missen? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je altijd op de hoogte blijft!