watchOS 26.2 is uit: dit zijn alle veranderingen voor je Apple Watch

Apple heeft iOS 26.2 en bijbehorende updates uitgebracht, waaronder watchOS 26.2. Dit zijn alle vernieuwingen die naar je Apple Watch komen.

Dit brengt watchOS 26.2 naar je Apple Watch

watchOS 26.2 is nu beschikbaar. Je kunt de update installeren via de Watch-app op je iPhone. Ga daarvoor naar ‘Algemeen > Software-update’. Zorg er wel eerst voor dat je je iPhone al hebt bijgewerkt naar iOS 26.2. Pas dan kun je watchOS 26.2 installeren op je Apple Watch.

Slaapscore

Een belangrijke vernieuwing in watchOS 26.2 is dat de Slaapscore een aantal aanpassingen heeft ondergaan. Apple heeft het beoordelingssysteem voor de Slaapscore namelijk bijgewerkt. De hoogste score heet nu niet langer ‘Uitstekend’ maar ‘Zeer hoog’. Daarnaast zijn de verschillende scorebereiken bijgewerkt. Hieronder zie je een vergelijking van de nieuwe en oude beoordelingen:

iOS 26 iOS 26.2 Uitstekend/Zeer hoog 90-100 96-100 Hoog 70-89 81-95 Ok 50-69 61-80 Laag 30-49 41-60 Erg laag 0-29 0-40

Afgezien van de naamswijziging van de hoogste score en de wijziging van de beoordelingsschaal, werkt Slaapscore nog steeds op dezelfde manier als voorheen. Het is gebaseerd op dezelfde meetcriteria: duur, bedtijd en onderbrekingen.

Apple Music

De update lost ook een bug in Apple Music op, waardoor nummers soms niet verder konden worden afgespeeld. Ook wordt er een belangrijke wijziging doorgevoerd voor gebruikers in de EU. Vanwege de Digital Markets Act (DMA) van de EU kunnen de iPhone en de Apple Watch niet meer op dezelfde manier wifi-netwerkgegevens delen als voorheen. Hier vind je alle details over de wijzigingen.

Verbeterde veiligheidswaarschuwingen (in de VS)

watchOS 26.2 introduceert ook nog een nieuwe functie in de VS: ‘Verbeterde veiligheidswaarschuwingen’. Apple beschrijft deze functie als volgt:

“Verbeterde veiligheidswaarschuwingen kunnen je informeren over dreigende gevaren, zoals overstromingen, natuurrampen en andere noodsituaties, met uitgebreide informatie zoals een kaart van de getroffen gebieden en links naar aanvullende veiligheidsrichtlijnen (beschikbaar in de VS).”

Het is op dit moment onduidelijk of (en wanneer) deze functie ook in Nederland wordt toegevoegd. Wanneer daar iets over bekend wordt, lees je dat uiteraard direct op iPhoned. Wil je nooit meer iets missen over de software-updates van Apple? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief. Dan houden we je voortaan automatisch op de hoogte!