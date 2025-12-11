watchOS 26.2 release: op deze datum krijgt je Apple Watch meer functies

Er komt weer een update voor de Apple Watch aan! Benieuwd wanneer je Apple Watch nieuwe functies krijgt? Dit is de verwachte release van watchOS 26.2.

watchOS 26.2 release

Je Apple Watch krijgt er binnenkort weer nieuwe functies bij! Apple werkt aan watchOS 26.2, een update die nog in december naar je Apple Watch komt. Het is de verwachting dat de volgende softwareversie in de week van 15 december 2025 verschijnt. Op welke dag watchOS 26.2 precies verschijnt is nog niet bekend, maar Apple houdt vaak vast aan hetzelfde schema bij het updaten van producten. Op deze dagen kwamen eerder soortgelijke updates naar de Apple Watch:

watchOS 11.2 : woensdag 11 december 2024;

: woensdag 11 december 2024; watchOS 10.2 : maandag 11 december 2023;

: maandag 11 december 2023; watchOS 9.2: dinsdag 13 december 2022.

Als we deze lijn doortrekken naar watchOS 26.2 kunnen we de release op maandag 15 december 2025 verwachten. Apple brengt nieuwe softwareversies doorgaans uit op een maandag, dat gebeurt rond 19.00 uur (Nederlandse tijd). Houd je Apple Watch op maandag 15 december 2025 dus goed in de gaten rond 19.00 uur, want de kans is groot dat je watchOS 26.2 dan kunt installeren.

Nieuwe functies in watchOS 26.2

Met watchOS 26.2 komen verschillende nieuwe features en verbeteringen naar je Apple Watch. Met watchOS 26 introduceerde Apple de slaapscore in de Gezondheid-app. Aan deze score zie je hoe goed (of slecht) je nachtrust was, gebaseerd op verzamelde gezondheidsgegevens tijdens je nachtrust. In de nieuwe softwareversie wordt de slaapscore onderverdeeld in meer categorieën, zodat je duidelijker ziet wat de kwaliteit van je nachtrust was.

Heb je een abonnement op Apple Music? In dat geval lost watchOS 26.2 een vervelend probleem op, want een softwarefout zorgt ervoor dat de Muziek-app niet naar het volgende nummer gaat op de Apple Watch. Dit probleem is in de volgende softwareversie verholpen, waardoor Apple Music weer naar behoren werkt op de smartwatch. Het probleem doet zich voor zover bekend niet voor bij andere muziekdiensten.

Meer verbeteringen

Apple voert verder vooral kleine verbeteringen door in watchOS 26.2. Het delen van wifi-netwerken tussen de iPhone en Apple Watch wordt eenvoudiger. Is je iPhone verbonden met een bekend netwerk? Je iPhone deelt dit netwerk vanaf watchOS 26.2 automatisch met je Apple Watch wanneer beide apparaten op dezelfde locatie zijn. Zo krijgt je Apple Watch vanzelf toegang tot de belangrijkste netwerken, zonder dat je daar zelf iets voor hoeft te doen.

We hoeven niet lang meer te wachten op deze nieuwe functies en verbeteringen, want de release van watchOS 26.2 wordt al op maandag 15 december 2025 verwacht. Heeft jouw Apple Watch geen ondersteuning voor watchOS 26? Helaas is het dan ook niet mogelijk om watchOS 26.2 te installeren. Als je wel toegang wilt tot de nieuwste functies en het aangepaste design van watchOS 26 is het tijd voor een andere Apple Watch. Bekijk hier de laagste prijzen van de Apple Watch Series 11 en de Apple Watch SE 3: