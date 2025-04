watchOS 12 krijgt véél meer functies (maar niet zoals je denkt)

Dit jaar komt watchOS 12 naar de Apple Watch en het lijkt een grote update te worden. Deze functies introduceert Apple met watchOS 12 op de Apple Watch!

watchOS 12

In 2025 is watchOS 12 de belangrijkste update voor de Apple Watch. Het is de verwachting dat Apple het ontwerp van de software aanpast, want er komen veel elementen van visionOS naar het besturingssysteem voor de Apple Watch. De symbolen van de apps worden aangepast en Apple gaat meer werken met transparante kaders. Soortgelijke veranderingen komen naar iOS 19 en iPadOS 19.

Er was nog weinig bekend over de nieuwe functies die met watchOS 12 naar je Apple Watch komen. Daar is nu verandering in gekomen, want de doorgaans betrouwbare Apple-kenner Mark Gurman voorspelt dat Apple Intelligence dit jaar naar de smartwatch komt. Op dit moment is Apple Intelligence al beschikbaar op de iPhone, iPad en Mac(Book), maar de Apple Watch moet het nog zonder de technologie doen. Vanaf watchOS 12 is dat waarschijnlijk niet meer het geval.

Apple Intelligence

De Apple Watch krijgt met watchOS 12 ondersteuning voor Apple Intelligence. Het is nog onduidelijk welke functies van Apple Intelligence naar watchOS 12 komen. Mogelijk kun je straks features als Genmoji, samenvattingen van meldingen en de verbeterde versie van Siri op de smartwatch gebruiken. Volgens Gurman draaien deze AI-functies overigens niet volledig op de Apple Watch, maar worden ze ingeladen vanaf de iPhone.

Dat is een logische stap voor Apple, want er is veel rekenkracht nodig om alle taken van Apple Intelligence te verwerken. Een vereiste voor Apple Intelligence is daarom minimaal 8 GB aan werkgeheugen, terwijl de huidige Apple Watches slechts 1 GB RAM hebben. Apple lost dit probleem op door de functies van Apple Intelligence in watchOS 12 te draaien op de iPhone. Zo wordt de rekenkracht van de iPhone gebruikt, omdat de processor in de Apple Watch niet krachtig genoeg is. De nieuwe functies in watchOS 12 staan op die manier dus niet écht op je Apple Watch.

Release van watchOS 12

Door de introductie van Apple Intelligence krijgt watchOS 12 er veel meer functies bij. Het is nog niet duidelijk naar welke generaties van de Apple Watch de nieuwe AI-functies komen. Mogelijk krijgen alleen de nieuwe smartwatches van 2025 ondersteuning voor de geavanceerde techniek. In dat geval is Apple Intelligence alleen beschikbaar op de Apple Watch Series 11 en de Apple Watch Ultra 3.

Welke functies precies naar watchOS 12 komen weten we over een aantal maanden zeker. Apple presenteert de nieuwe softwareversie in juni, tijdens de jaarlijkse WWDC. Op maandag 9 juni 2025 om 19.00 uur (Nederlandse tijd) onthult Apple de belangrijkste software-updates van het jaar, waaronder watchOS 12 en iOS 19. Wil je geen aankondiging van Apple missen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, zodat je altijd op de hoogte bent!