watchOS 12 wordt helemaal anders (mét een nieuw design)

Dit jaar komt watchOS 12 naar de Apple Watch en naar verluidt krijgt het besturingssysteem een compleet nieuw design. Dit weten we al!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

watchOS 12

Over een aantal weken presenteert Apple de grootste updates van het jaar tijdens de WWDC 2025. Eén van die nieuwe softwareversies is watchOS 12. Volgens de doorgaans betrouwbare Apple-kenner Mark Gurman komen grote veranderingen naar het besturingssysteem voor de Apple Watch. Apple werkt aan een nieuw design, dat waarschijnlijk later dit jaar bij watchOS 12 wordt geïntroduceerd op de smartwatch.

Het was al bekend dat iOS 19, iPadOS 19 en macOS 16 een nieuwe interface krijgen. Daar komt nu dus ook watchOS 12 bij, waardoor we een nieuw design zien bij de besturingssystemen voor de iPhone, iPad, Mac én Apple Watch. Het is de verwachting dat watchOS 12 veel elementen overneemt van visionOS. Dat betekent dat we meer transparante kaders zullen zien en dat applicaties nieuwe symbolen krijgen.

Meer nieuwe functies

Het nieuwe design in watchOS 12 moet het gemakkelijker maken om te navigeren in en tussen applicaties. Op welke manier dat precies gebeurt is nog onduidelijk. In de uitnodiging van de WWDC 2025 heeft Apple al gehint naar het nieuwe ontwerp van iOS 19, iPadOS 19, macOS 16 en watchOS 12. De bogen in de uitnodiging zijn doorzichtig en lijken van glas te zijn gemaakt. In de nieuwe interface van alle besturingssystemen worden soortgelijke kaders verwacht.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Naast het vernieuwde design werkt Apple aan meer gezondheidsfuncties, die met watchOS 12 naar de Apple Watch komen. Volgens geruchten wordt de smartwatch uitgebreid met een gezondheidscoach. De nieuwe coach geeft gezondheids- en sportadvies, gebaseerd op de gegevens van je Apple Watch. Zo krijg je tips over een gezondere levensstijl en hoe bepaalde work-outs het beste kunt uitvoeren.

Release van watchOS 12

Voor het geven van deze gezondheidsadviezen gebruikt de Apple Watch kunstmatige intelligentie. Dat is opvallend, want Apple Intelligence is nu nog niet beschikbaar op de Apple Watch. Daar komt met watchOS 12 waarschijnlijk verandering in, want dan komt Apple Intelligence eindelijk naar de smartwatch. Daarvoor heb je wel een iPhone met ondersteuning voor Apple Intelligence nodig, lees hier welke toestellen dat hebben.

Apple presenteert watchOS 12 over een aantal weken tijdens de WWDC. De presentatie vindt plaats op maandag 9 juni om 19.00 uur (Nederlandse tijd). Die avond weten we welke functies naar watchOS 12 komen en wat het nieuwe design is. Apple onthult die dag ook updates als iOS 19, iPadOS 19 en macOS 16. Wil je meer weten over de WWDC 2025? Lees dan hier alles over het eerste Apple-event van het jaar!