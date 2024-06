In watchOS 11 raak je deze functie kwijt (en dat is jammer)

In watchOS 11 komen er weer een aantal nieuwe functies naar je Apple Watch. Maar je raakt in watchOS 11 ook iets kwijt. Dit gaat er veranderen.

De Siri-wijzerplaat raak je kwijt in watchOS 11

Met watchOS 11 krijgt je smartwatch weer nieuwe mogelijkheden. Maar dit keer raakt het slimme horloge ook een optie kwijt. Het gaat daarbij om de Siri-wijzerplaat. De Siri-wijzerplaat is al een behoorlijke tijd te vinden op de Apple Watch, maar die gaat dus met watchOS 11 verdwijnen.

In plaats daarvan komt er een slimmere ‘slimme stapel’. Widgets worden dan getoond op tijd, plaats en locatie. Live Activiteiten komen dan ook in deze stapel terecht. Het is zelfs mogelijk om bijvoorbeeld de Shazam-widget in de lijst te zetten wanneer er muziek in de buurt wordt opgemerkt.

Volgens geruchten is de functie Tik dubbel een van de andere redenen dat de wijzerplaat van Siri in watchOS 11 verdwijnt. Wanneer je nu naar je Apple Watch kijkt en twee keer tikt met je duim en wijsvinger, dan komt de slimme stapel tevoorschijn (als je smartwatch deze functie heeft). Op de wijzerplaat van Siri werkt Tik dubbel niet.

Je hebt een Apple Watch Series 9 of Ultra 2 om Tik dubbel te kunnen gebruiken, vanwege de S9-chip en de nieuwe sensoren die erin zitten. Die detecteren het dubbel tikken van je wijsvinger en duim.

Meer over de Siri-wijzerplaat

Het is wel jammer dat de Siri wijzerplaat is verdwenen in watchOS 11. De wijzerplaat liet je veel informatie zien en was best handig. Wanneer je aan de Digital Crown op je Apple Watch draait, krijg je allerlei gegevens te zien. Boven aan de wijzerplaat vind je ook het Siri-logo. Tik je daarop, dan activeer je Siri op je Apple Watch.

