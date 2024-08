watchOS 11 publieke bèta 4: wat is er allemaal veranderd?

Apple heeft de vierde publieke testversie van watchOS 11 uitgebracht! Benieuwd naar de nieuwe functies? Dit verandert er in watchOS 11 bèta 4!

watchOS publieke bèta 4

Er is weer een nieuwe publieke bèta van watchOS 11 beschikbaar. Apple heeft inmiddels de vierde testversie van watchOS 11 uitgebracht, waarmee een aantal nieuwe functies naar je Apple Watch komt. De publieke bèta is door alle gebruikers te installeren, dus je kunt nu al de nieuwste features van de update uitproberen op je Apple Watch. Met watchOS 11 publieke bèta 4 komt er een compleet nieuwe app naar de smartwatch.

In de Vitals-app zie je een dagelijks overzicht met al je gezondheidsgegevens. Je Apple Watch verzamelt daar informatie over je hartslag, slaapritme, saturatie en nog veel meer metingen. Is er een verandering in je lichaamswaarden? Dan krijg je daar een melding van via de Vitals-app. Zo ben je direct op de hoogte als bepaalde gegevens anders dan normaal zijn. Daarnaast wordt slimme stapels uitgebreid in watchOS 11 publieke bèta 4.

Slimme stapels nu nog slimmer

In watchOS 10 introduceerde Apple slimme stapels en de feature is in watchOS 11 verbeterd. Je ziet bij slimme stapels een verzameling van widgets, waarbij je de relevantste widget op een bepaald moment ziet. Bij publieke bèta 4 van watchOS 11 heeft Apple de widgets van de Vertalen-app en Shazam toegevoegd aan slimme stapels. Deze waren eerder nog niet beschikbaar op de Apple Watch.

Apple heeft de slimme stapels bovendien nog slimmer gemaakt in publieke bèta 4 van watchOS 11. De Apple Watch kan met de nieuwe update beter inschatten welke widgets je nodig hebt op specifieke momenten, locaties of dagen. Hiervoor bekijkt de Apple Watch je dagelijkse routine, zodat de widgets relevante informatie op de juiste momenten kunnen tonen. In watchOS 11 wordt Live activiteiten ook ondersteund in de slimme stapels.

Release van watchOS 11

Een andere nieuwe functie in watchOS 11 publieke bèta 4 is Trainingsbelasting, waarmee je bij kunt houden hoe intens een training is. Zo kan de Apple Watch beter voorspellen wat het effect van de training op je lichaam is, wanneer je even pauze moet nemen van het trainen en op welk moment de training juist intensiever mag. Deze nieuwe functie is beschikbaar bij cardio-oefeningen op de Apple Watch.

In watchOS 11 publieke bèta 4 zien we dus weer een aantal nieuwe functies voor de Apple Watch. De definitieve versie van de update komt over een aantal weken al, als Apple de nieuwe iPhones en Apple Watches van 2024 heeft gepresenteerd. Het is de verwachting dat watchOS 11 op maandag 16 september verschijnt. Wil je nu alvast meer weten over de update? Lees dan hier alle functies van watchOS 11!