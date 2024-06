In de watchOS-update zit een nieuwe functie. Je Apple Watch met watchOS 11 weet automatisch wanneer je even in slaap valt en een dutje doet.

Met watchOS 11 weet je Apple Watch wanneer je een dutje doet

Dat je Apple Watch je slaap kan registeren is niet nieuw. Maar je moet er wel een slaapschema voor instellen. Volgens een bericht op Reddit kan de Apple Watch straks met watchOS 11 zelf registeren of je (even) in slaap gevallen bent.

Nu is het nog zo dat je de Apple Watch zelf in slaapmodus moet zetten. Blijf je bijvoorbeeld een keer langer liggen dan normaal, dan wordt dat niet geregistreerd. Ook heeft de huidige versie van watchOS geen ondersteuning voor dutjes.

Met de nieuwe slaapfunctie in watchOS 11 kan daar dus een eind aan komen. Volgens een gebruiker op Reddit heeft zijn Apple Watch helemaal uit zichzelf de gegevens van zijn dutje opgeslagen.

Wij zouden het in ieder geval wel fijn vinden als de Apple Watch met watchOS 11 straks helemaal vanzelf je slaap (en dutje) kan registreren. Dat betekent ook dat de slaapgegevens in de Gezondheid-app weer een stuk nauwkeuriger worden. Het registeren van korte slaapmoment is nu sowieso een gemis op Apple’s smartwatch.

Apple heeft zelf geen tijdens de WWDC 2024 niets laten weten over een nieuwe manier dat je Apple Watch je slaap kan registeren. Ze hebben alleen iets gezegd over de nieuwe Vitals-app.

Met deze app kun je tijdens je slaap belangrijke gezondheidswaarden meten: je hartslag, ademhalingsfrequentie, polstemperatuur, slaapduur en zuurstofsaturatie. De nieuwe app maakt dan een analyse van deze gegevens, waarmee je meer inzicht krijgt in je gezondheid en belangrijke meetwaarden.

Ook zie je in een oogopslag of er afwijkingen zijn. Je kunt een melding krijgen wanneer twee of meer waarden buiten het gebruikelijke bereik vallen.

