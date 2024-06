watchOS 11 bèta 2 is uit: deze nieuwe functies zitten in de update

Naast de update voor de iPhone is ook bèta 2 van watchOS 11 verschenen. Maar wat zijn de nieuwe functies in deze Apple Watch-update?

Bezitters van een Apple Watch met de bèta-software mogen ook updaten. Apple heeft een nieuwe versie van watchOS uitgebracht. De bèta 2 van watchOS 11 lijkt vooral uit probleemoplossingen en kleine updates voor de software te bestaan. Zo is een probleem uit de eerste bèta opgelost waarbij de app Work-out vastliep. Dat gebeurde als je een nieuwe Work-out startte terwijl de oude nog bezig was.

watchOS 11: dit zijn de belangrijkste nieuwe functies

De update naar watchOS 11 introduceert de nieuwe app Vitals. De app in watchOS 11 maakt een analyse van je hartslag, ademhalingsfrequentie, polstemperatuur, slaapduur en zuurstofsaturatie waarmee je meer inzicht krijgt in je gezondheid en belangrijke meetwaarden. Ook zie je in een oogopslag of er afwijkingen zijn. Je kunt een melding krijgen wanneer twee of meer waarden buiten het gebruikelijke bereik vallen.

Daarnaast kun je met Trainingsbelasting je work-outs verbeteren. Ook zijn de activiteitsringen op je Apple Watch eindelijk te pauzeren en is de vertaal-app beschikbaar.

In watchOS 11 krijgt ook Shazam op de Apple Watch ondersteuning voor de slimme stapel. Deze stapel krijg je te zien als je op de Apple Watch de Digital Crown naar boven draait. De Apple Watch kiest dan zelf de widgets die je hier te zien krijgt. Het horloge houdt dan rekening met je locatie, tijdstip en meer.

Wil je meer weten over watchOS 11? Lees dan onderstaand artikel nog even door.

