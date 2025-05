watchOS 11.5 brengt twee functies naar de Apple Watch: dit zijn ze

Apple heeft watchOS 11.5 uitgebracht en de update brengt twee nieuwe functies naar de Apple Watch. Dit zijn ze!

watchOS 11.5

Apple heeft een reeks updates uitgebracht! Op maandag 12 mei zijn nieuwe softwareversies voor de iPhone, iPad, Mac(Book), Apple TV, Apple Vision Pro én de Apple Watch verschenen. Voor laatstgenoemde heeft Apple watchOS 11.5 uitgerold. Met de update komen twee nieuwe functies naar de Apple Watch. Eén van die nieuwe features is een wijzerplaat, die in het thema van de Pride Collectie staat.

De nieuwe wijzerplaat past bij de Pride-achtergronden die met iOS 18.5 en iPadOS 18.5 naar de iPhone en iPad komen. De Pride-wijzerplaat voor de Apple Watch beweegt als je de pols met je smartwatch optilt. Op de achtergrond verschuiven de kleuren dan en worden grote cijfers voor de uren gevormd. Het is dus een dynamische wijzerplaat, die reageert op de bewegingen van je pols. Dat gebeurt als je Apple Watch ontgrendeld is, maar ook als die nog vergrendeld is.

Kopen met Apple Watch

De nieuwe wijzerplaat in watchOS 11.5 is daarnaast één van de weinige achtergronden die de secondewijzer toont als het scherm is gedempt. Dit is een nieuwe functie van de Apple Watch Series 10, die beschikt over een vernieuwd always-on scherm. Dit verbeterde display heeft een refresh-rate van eens per seconde, waardoor de secondewijzer altijd getoond kan worden. Dat is nog bij weinig wijzerplaten mogelijk, maar de Pride-achtergrond biedt die optie dus wel.

Daarnaast brengt watchOS 11.5 een nieuwe betalingsoptie naar de Apple TV-app. Als je deze applicatie op een toestel van een derde partij gebruikt, kun je na het installeren van de update betalen via ‘Kopen met Apple Watch’. Eerder was dit enkel mogelijk op de Apple TV-app bij apparaten van Apple zelf, maar nu kun je de functie dus gebruiken op alle toestellen. Dat maakt het kopen van content in de Apple TV-app gemakkelijker.

Bugfixes in watchOS 11.5

Verder voert Apple vooral kleine verbeteringen door in watchOS 11.5. Zo is een softwarefout opgelost, die ervoor zorgde dat de iPhone geen melding gaf als de Apple Watch volledig was opgeladen. Die notificatie krijg je na het installeren van de nieuwe softwareversie wel weer binnen, zodat je precies weet wanneer je de Apple Watch van de lader kunt halen. Daarnaast worden beveiligingsproblemen van de smartwatch opgelost.

Het is daarom belangrijk om watchOS 11.5 snel te installeren, want zo weet je zeker dat de beveiliging van je Apple Watch weer op orde is. De update is inmiddels voor iedereen beschikbaar. Je vindt watchOS 11.5 in de Watch-app op je iPhone onder ‘Algemeen > Software-update > Download en installeer’. Wil je weten welke updates Apple nog meer heeft uitgebracht? Lees hier alles over de nieuwe softwareversies!