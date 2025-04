watchOS 11.4 komt eraan (en krijgt een langverwachte verbetering)

De volgende update voor de Apple Watch is watchOS 11.4. En in watchOS 11.4 komt een functie waar we al lang op zitten te wachten!

watchOS 11.4 krijgt een langverwachte verbetering

Niet alleen de iPhone krijgt in april een flinke update met iOS 18.4. Ook de Apple Watch krijgt een nieuwe versie van watchOS. Dit is watchOS 11.4 en deze versie komt met een nieuwe functie waar we al langer op zitten te wachten.

Er is inmiddels een release candidate van watchOS 11.4 verschenen (en heel kort een uiteindelijke versie die Apple weer teruggetrokken heeft) en dat betekent dat vrijwel alle nieuwe functies erin zitten. We kunnen er ook vrijwel zeker van zijn dat en er niet heel veel meer gaat veranderen.

In de release notes zijn niet heel veel veranderingen te vinden voor watchOS 11.4, maar een nieuwe feature viel wel meteen op. Het wordt nu mogelijk om een hoorbaar alarm in te stellen, zelfs al heb je de Apple Watch op de stille modus staan.

De stille modus zorgt ervoor dat je geen geluiden hoort wanneer je bijvoorbeeld een notificatie ontvangt op je Apple Watch. In plaats daarvan kun je een zachte trilling instellen, zodat je toch weet dat er een bericht voor je is binnengekomen.

Wanneer je de stille modus hebt ingeschakeld, geldt dat ook voor het alarm op je Apple Watch. Je voelt dan alleen een trilling wanneer ’s ochtends je wekker afloopt. Het was niet mogelijk om een alarm te laten horen, zonder de stille modus eerst uit te zetten.

Daar komt met deze nieuwe functie in watchOS 11.4 verandering in. Je hebt dan de optie om je Apple Watch in de stille modus te zetten en toch het alarm op je Apple Watch te laten horen. Je kunt dit dan per ingesteld alarm aan- of uitzetten.