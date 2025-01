watchOS 11.3 is uit: dit verandert er op je Apple Watch

Apple heeft een update uitgebracht voor de Apple Watch! Benieuwd wat er allemaal verandert? Dit zijn de nieuwe functies van watchOS 11.3.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

watchOS 11.3

Updaten maar! Er is weer een nieuwe softwareversie beschikbaar voor de Apple Watch. Met watchOS 11.3 brengt Apple weinig veranderingen naar de smartwatch, maar krijg je er wél een nieuwe wijzerplaat bij. Deze achtergrond staat in het teken van Black History Month. De wijzerplaat is onderdeel van Apple’s nieuwe collectie en heeft de naam Unity Rhythm. Deze collectie is samengesteld uit de kleuren zwart, groen en rood.

Dat is natuurlijk geen toeval, want dat zijn de kleuren van de pan-Afrikaanse vlag. Met watchOS 11.3 krijg je de nieuwe wijzerplaat er vanzelf bij. Het gaat om een dynamische wijzerplaat, die beweegt zodra je jouw pols optilt. Wanneer je naar de Apple Watch kijkt tonen zwarte, groene en rode lijnen welk uur het op dat moment is. Dat is niet alles, want bij de Unity Rhythm-wijzerplaat hoor je ieder (half)uur ritmische klanken als je het geluid ingeschakeld hebt.

Zo installeer je watchOS 11.3

Verder voert Apple voornamelijk verbeteringen in de beveiliging van de Apple Watch door met watchOS 11.3. Welke veranderingen dat precies zijn is niet bekend. Apple heeft de update op maandag 27 januari 2025 voor alle gebruikers uitgerold. Dat betekent dat je de nieuwste softwareversie inmiddels op je Apple Watch kunt installeren of mogelijk al geïnstalleerd hebt.

Je vindt watchOS 11.3 in de Watch-app op je iPhone. Ga daar naar ‘Algemeen > Software-update’ en tik op ‘Installeer nu’. Zie je de update niet? De nieuwste softwareversie is enkel beschikbaar voor de Apple Watch Series 6 en nieuwer, de Apple Watch Ultra (2) en de Apple Watch SE 2022. Om de update te installeren heb je een iPhone XS of nieuwer nodig, die draait op iOS 18.3. Dat is niet alles, want je Apple Watch moet minimaal 50 procent opgeladen zijn en aan de lader liggen.

Apple heeft op maandag 27 januari niet alleen watchOS 11.3 uitgebracht, ook voor de iPhone, iPad, Apple TV, Mac(Book) en de HomePod zijn nieuwe softwareversies uitgerold. Met iOS 18.3 en iPadOS 18.3 brengt Apple de nieuwe Unity Rhythm-achtergronden naar de iPhone en iPad. Daarnaast keert een handige functie terug naar de rekenmachine en lost Apple een aantal softwareproblemen op.

Om watchOS 11.3 te installeren moet je iPhone eerst bijwerken naar iOS 18.3, zorg er dus voor dat je iPhone is geüpdatet naar de nieuwste softwareversie. Met iOS 18.3 en iPadOS 18.3 voert Apple relatief kleine veranderingen door. Voor nieuwe functies moeten we wachten op iOS 18.4, als de eerste features van Apple Intelligence naar de Europese Unie komen. Bekijk hier welke iOS 18-functies in 2025 nog naar je iPhone komen!