watchOS 11.3.1 is uit (en lost belangrijke problemen op je Apple Watch op)

Er is een update beschikbaar voor de Apple Watch! Met watchOS 11.3.1 lost Apple belangrijke problemen op de Apple Watch op. Dit moet je weten.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

watchOS 11.3.1

Het is weer tijd om de updaten! Apple heeft naast iOS 18.3.1 en iPadOS 18.3.1 ook een update uitgebracht voor de Apple Watch. Met watchOS 11.3.1 komen er geen nieuwe functies naar de smartwatch, maar focust Apple op het oplossen van belangrijke beveiligingsproblemen. Deze problemen doen zich voor sinds watchOS 11.3, waardoor het belangrijk is om de update zo snel mogelijk te installeren.

Apple heeft watchOS 11.3.1 uitgebracht voor de Apple Watch Series 6 en nieuwer, de Apple Watch Ultra (2) en de Apple Watch SE 2022. Het bedrijf brengt tussentijdse updates alleen uit bij grote softwareproblemen. Apple heeft (nog) niet gezegd wat er precies wordt opgelost met de update. Het gaat vermoedelijk om problemen met de beveiliging van de smartwatch, dus het wordt aangeraden om de update direct te installeren. Wij leggen je uit hoe je dat doet.

Apple Watch bijwerken

Heb jij een Apple Watch Series 6 of nieuwer? Dan staat er weer een update voor je klaar. Je vindt nieuwe softwareversies voor de Apple Watch niet terug op de smartwatch zelf, maar op je iPhone. Met updates als watchOS 11.3.1 is het verstandig om zo snel mogelijk bij te werken, zodat je zeker weet dat de beveiliging van de Apple Watch weer helemaal op orde is. Zo installeer je de update:

Open de Watch-app op je iPhone; Ga naar ‘Algemeen’; Tik op ‘Software-update’; Download watchOS 11.3.1 en kies tot slot voor ‘Installeer’.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Je kunt watchOS 11.3.1 niet zomaar op je Apple Watch installeren. Om de nieuwste softwareversie op de smartwatch te zetten moet het toestel minimaal vijftig procent zijn opgeladen en aan de lader liggen. Dat is niet alles, want je Apple Watch moet binnen het bereik van je iPhone blijven om te updaten. De iPhone moet in die tijd verbonden zijn met een wifinetwerk, zodat de nieuwe watchOS-versie kan worden geïnstalleerd.

Meer over watchOS 11

Apple brengt met watchOS 11.3.1 geen nieuwe functies naar de Apple Watch. Met watchOS 11 gebeurde dat wél, dat was de grote update voor smartwatch in 2024. Apple introduceerde met de nieuwe watchOS-generatie de Vitals-app op je Apple Watch. In deze nieuwe applicatie zie je de belangrijkste gezondheidswaarden, zoals je hartslag, ademhalingsfrequentie en je polstemperatuur.

Daarnaast bracht watchOS 11 trainingsbelasting naar de Apple Watch en zijn de activiteitsringen beter aanpasbaar. Inmiddels zijn alle nieuwe functies van watchOS 11 beschikbaar op de Apple Watch, waardoor de volgende nieuwe features pas met watchOS 12 naar de smartwatch komen. Die update verschijnt pas in het najaar. In de tussentijd brengt Apple wel nog kleine updates uit om de beveiliging van de Apple Watch op orde te houden, net als met watchOS 11.3.1 het geval is.