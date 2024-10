watchOS 11.1: dit is er nieuw in de update voor je Apple Watch

Naast de iPhone heeft ook de Apple Watch een update gekregen. Maar wat is er anders in watchOS 11.1? En zitten er ook nieuwe functies in?

De iPhone heeft een update gekregen naar iOS 18.1. En net zoals altijd heeft ook de Apple Watch een update. Maar wat is er nieuw in watchOS 11.1 voor de Apple Watch? Zitten er nieuwe functies in? Of worden er alleen fouten aangepakt?

We kunnen er eigenlijk heel kort over zijn: deze keer bestaat de update vooral uit probleemoplossingen. Dat maakt het echter niet minder belangrijk om deze update te installeren. Vaak worden met deze updates problemen opgelost die kwaadwillenden misbruiken. In de beschrijving van de update staat in ieder geval dat er een probleem met Healthkit wordt opgelost.

De nieuwe update voor je Apple Watch is voor elke Apple Watch met watchOS 11 beschikbaar. Je vindt de software-update in de Watch-app op je iPhone.

Om je Apple Watch bij te werken ga je naar ‘Algemeen > Software-update’ om watchOS 11.1 te installeren. Door op ‘Download en installeer’ te tikken en je toegangscode in te voeren, wordt de update vanzelf op je Apple Watch gezet. Je moet dan wel de Apple Watch op de lader leggen en hij moet minstens voor 50 procent opgeladen zijn.

