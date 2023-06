watchOS 10: deze 4 nieuwe functies komen naar je Watch

Tijdens WWDC 2023 heeft Apple watchOS 10 officieel onthuld. De update voor de Apple Watch is klein, maar wel leuk!

WWDC 2023: watchOS 10

Apple heeft tijdens WWDC 2023 een kleine update voor de Apple Watch aangekondigd met watchOS 10. Net als voorgaande jaren bevat de update veel kleine en wat grotere updates. De belangrijkste vernieuwingen zetten we voor je onder elkaar!

1. Widgets op Apple Watch

Wanneer je nu aan de Digital Crown draait, krijg je een stapeltje widgets te zien. Dit stapeltje wordt automatisch aangepast. Apple noemt dit ‘Smart Stack’. Je kunt de widgets op elke wijzerplaat bekijken.

De apps voor Activiteiten en de Wereldklok krijgen een update. Veel apps kun je nu ook in fullscreen op je Apple Watch-schermpje bekijken. Daarnaast komen er verbeteringen naar de Kompas-app en Apple Kaarten. Een paar van de nieuwe functies zijn echter eerst nog alleen beschikbaar in Amerika.

3. Twee nieuwe wijzerplaten

De eerste wijzerplaat is Palette, een kleurige, doch standaard wijzerplaat. Erg leuk is de toevoeging van de Snoopy-wijzerplaat. Deze wijzerplaat toont allemaal grappige animaties met de populaire hond op de wijzerplaat. Dit alleen al maakt deze kleinere watchOS 10-update erg leuk.

4. Gezondheid: een oogje in het zeil op je mentale gezondheid

De app Gezondheid gaat (als je dat wilt) een oogje in het zeil houden op je mentale gezondheid. Hiermee kun je dagelijks doorgeven hoe je je voelt. Je iPhone zal dan ook een melding geven wanneer het verstandig is om hulp in te schakelen.

Downloaden watchOS 10

Apple brengt watchOS 10 eerst als bètaversie uit voor de ontwikkelaars. Daarna komt er nog een publieke testversie die elke Apple Watch-gebruiker kan proberen. In het najaar van 2023 kun je in september dan écht met watchOS 10 aan de slag, wanneer de update officieel uitkomt.

Tot het zover is komen er ongetwijfeld nog veel meer nieuwtjes over watchOS 10 aan het licht. Houd daarom iPhoned goed in de gaten de komende maanden. Wil je niets missen? Schrijf je dan in voor onze en download de gratis app!