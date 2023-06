watchOS 10 staat jouw eigen wijzerplaten niet toe – dit is waarom

Een veelgevraagde functie van Apple is het toestaan van alternatieve wijzerplaten, maar ook in watchOS 10 is dit nog niet toegestaan. Apple legt uit waarom.

watchOS 10 komt eraan

Er komt binnenkort een grote nieuwe update naar je Apple Watch! In watchOS 10 zit onder meer een nieuwe slimme stapel met relevante widgets en weer een aantal nieuwe wijzerplaten. Daarnaast zijn de sportfuncties weer flink uitgebreid in de watchOS-update én wordt het uitwisselen van gegevens met NameDrop veel makkelijker.

De nieuwe versie van watchOS bevat dus veel toffe en handige opties. Toch is er één veelgevraagde functie nog steeds niet mogelijk in de nieuwe watchOS-versie. Het is ook in watchOS 10 namelijk niet toegestaan om je eigen wijzerplaten toe te voegen aan je Apple Watch. Je blijft opnieuw beperkt tot de wijzerplaten die Apple voor je maakt. Apple heeft nu toegelicht waarom dit niet mogelijk is.

Widgets worden belangrijker in watchOS 10

Volgens Kevin Lynch, topman bij Apple op het gebied van technologie, besteedt Apple veel aandacht aan het maken van nieuwe wijzerplaten voor de Apple Watch. Wijzerplaten van derde partijen worden niet toegestaan in watchOS 10, omdat iedere wijzerplaat uniform en simpel moet werken volgens Lynch. Zo is het gemakkelijk om nieuwe functies toe te voegen of bestaande functies aan te passen.

Lynch benadrukt dat je als gebruiker wel degelijk meer vrijheid krijgt in watchOS 10. Het is niet toegestaan om zelf wijzerplaten te maken, maar in watchOS 10 wordt het wél mogelijk om meer widgets toe te voegen aan je beginscherm. De nieuwe slimme stapels met widgets in watchOS 10 zorgen ervoor dat je zelf bepaalt welke informatie je ziet op de wijzerplaat. Je kan dan in totaal drie widgets toevoegen.

Nieuwe watchOS-update verschijnt pas in het najaar

In watchOS 10 krijg je dus inderdaad iets meer vrijheid op het beginscherm van je Apple Watch, maar je blijft beperkt tot de ruimte en wijzerplaten die Apple je geeft. Het duurt nog wel even voordat je met de nieuwe watchOS-functies aan de slag kunt, want de update verschijnt pas na de zomer. Doorgaans verschijnt de update halverwege september, dat zal dit jaar waarschijnlijk ook het geval zijn.

Helaas komt watchOS 10 niet naar iedere Apple Watch. Ben je benieuwd of jouw Watch ondersteuning krijgt voor de nieuwe update? Check dan hier het overzicht met alle horloges die watchOS 10 kunnen downloaden. Heeft jouw Apple Watch geen ondersteuning voor de nieuwe watchOS-update en wil je een nieuw horloge? Bekijk dan de prijzen in onze prijsvergelijker, zodat je nooit teveel betaalt!

