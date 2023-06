watchOS 10 geeft je de leukste wijzerplaat voor je Apple Watch ooit

Met watchOS 10 geeft Apple je misschien wel de leukste wijzerplaat voor je Apple Watch ooit. Wij laten zien welke dat is (en waarom).

De leukste wijzerplaat voor Apple Watch in watchOS 10

Net als bij elke update voor watchOS, krijg je ook deze keer er een paar leuke wijzerplaten bij. Sterker nog: in watchOS 10 vind je waarschijnlijk de leukste wijzerplaat ooit een weg naar je Apple Watch.

Welke wijzerplaat dat is? Het is de Snoopy-wijzerplaat! Het populaire hondje haalt op je Apple Watch in watchOS 10 (samen met Woodstock) de leukste fratsen uit op je wijzerplaat.

Dit zijn de leukste animaties van de Snoopy wijzerplaat

Afbeeldingen doen de Snoopy-wijzerplaat geen eer aan. Daarom laten we je een paar van de animaties hier zien. Dan kun je met eigen ogen zien waarom deze wijzerplaat in watchOS 10 voor je Apple Watch nou zo leuk is.

De animaties zijn ontzettend gevarieerd. Dat betekent wel dat je in het begin maar wat graag op je Apple Watch kijkt, om maar te zien wat Snoopy nou weer uitspookt op de wijzerplaat in watchOS 10.

Ook leuk: wanneer de Apple Watch niet gebruikt wordt en het scherm in de slaapstand staat, dan zie je een slapende Snoopy. Hij laat dan geen animaties zien, maar dit maakt dat deze wijzerplaat ook in de slaapstand écht leuk is.

watchOS 10: deze functies komen eraan

In watchOS 10 zitten niet alleen een nieuwe Snoopy-wijzerplaat. Er komen ook een paar verse functies naar Apple’s slimme horloge. Zo komen er gestapelde widgets en kun je de functie NameDrop ook op je Apple Watch gebruiken.

Verder zijn workouts beter geworden. Wanneer je bijvoorbeeld een fiets-workout start op de Apple Watch met watchOS 10, verschijnt de work-out automatisch als live-activiteit op iPhone. Tik er vervolgens op om de activiteit schermvullend weer te geven. Je ziet zaken zoals hartslagzones, hoogte, route en fietssnelheid op je iPhone, die je op je fiets kunt bevestigen.

De bètaversie van watchOS 10 is al beschikbaar voor ontwikkelaars. Binnenkort verschijnt er een openbare bètaversie en in het najaar is watchOS 10 voor iedereen beschikbaar als gratis software-update.

