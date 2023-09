watchOS 10 is uit! Dit is er nieuw op je Apple Watch

Apple heeft een nieuwe watchOS-versie uitgebracht! Deze toffe functies komen met watchOS 10 naar je Apple Watch én deze horloges hebben ondersteuning.

Apple brengt watchOS 10 uit

Updaten maar! Apple heeft watchOS 10 uitgebracht voor je Apple Watch, één van de grootste watchOS-updates in jaren. Met watchOS 10 komen verschillende nieuwe functies naar je Apple Watch, waaronder widgets. We zagen widgets al terug bij de iPhone en bij de iPad, maar nu komen zo ook eindelijk naar Apple’s smartwatch. Dit zijn de belangrijkste features van watchOS 10!

1. Widgets worden eindelijk toegevoegd aan watchOS

In watchOS 10 komen widgets eindelijk naar je Apple Watch. We kennen widgets natuurlijk al van de iPhone, iPad en Mac en nu is het de beurt aan de Apple Watch. Met de nieuwe widgets hoef je niet telkens een app te openen om bepaalde informatie in te zien of om een snelle actie uit te voeren. De widgets zijn terug te vinden op verschillende pagina’s, waar je tussen wisselt met de Digital Crown.

Deze pagina’s worden ook wel slimme stapels genoemd. Een slimme stapel bestaat uit widgets die informatie op het juiste moment tonen en aanpassen aan de context. Deze informatie verschijnt in watchOS 10 wanneer je vanuit een willekeurige wijzerplaat aan de Digital Crown draait. Zo zie je in de ochtend bijvoorbeeld de weersverwachting en verschijnt Agenda boven aan de stapel als je een vergadering hebt gepland.

2. Nieuwe wijzerplaten voor de Apple Watch

In watchOS 10 krijg je er twee leuke nieuwe wijzerplaten bij. De eerste is Palette: een kleurige wijzerplaat, waarvan de kleuren gedurende de dag veranderen. De tweede is een wijzerplaat van Snoopy. Deze wijzerplaat laat grappige animaties met Snoopy en Woodstock zien. Ze bewegen en spelen met de wijzers, en reageren onder meer op het weer. Erg leuk! Lees hier alles over de nieuwe wijzerplaat van Snoopy.

3. Meer functies voor Fietsen en Wandelen in watchOS 10

Natuurlijk komen er ook weer nieuwe gezondheidsfuncties naar watchOS 10. Wanneer je een fietswork-out start op een Apple Watch met watchOS 10, verschijnt de training automatisch als live activiteit op iPhone. Je kunt vervolgens op de activiteit tikken, om meer informatie te bekijken. Je ziet dan zaken zoals hartslagzones, hoogte, route en fietssnelheid in één oogopslag op je iPhone.

Daarnaast houdt de Apple Watch je wandelroute nauwkeuriger bij in watchOS 10. Met watchOS 10 genereert de app Kompas automatisch twee nieuwe routepunten. Het routepunt voor de laatste mobieledataverbinding is een schatting van de laatste plaats met mobiel bereik. Het tweede routepunt is de laatste plek waar je verbinding had met een mobiele provider. Zo weet je naar welke locatie je terug moet lopen om bijvoorbeeld een (nood)oproep te maken.

4. Nieuwe app voor je geestelijke gezondheid

In watchOS 10 introduceert Apple ook functies om te focussen op je mentale gezondheid. Met de nieuwe Mindfulness-app kun je jouw emoties en stemmingen vastleggen. Je geeft dan aan wat je gevoelens en emoties op dat moment zijn. In combinatie met gegevens van onder meer je slaap en beweging bepaalt je Watch of je last hebt van een depressie of angstgevoelens (of daar risico op loopt).

Samen met watchOS 10 zijn er vanavond nog vijf grote software-updates van Apple uitgebracht. Hierdoor kun je een groot deel van je Apple-apparaten vanavond nog tegelijk bijwerken. Ben je benieuwd welke updates er naast watchOS 10 nog zijn verschenen? Lees dan snel welke apparaten een grote software-update krijgen!

Er komen nog meer nieuwe functies naar je Apple Watch met watchOS 10, waaronder het eenvoudig delen van contactgegevens via NameDrop. Daarnaast kun je Kaarten eindelijk offline gebruiken op je Watch met de nieuwe update. Lees hier welke Apple Watches ondersteuning hebben voor watchOS 10, zodat je de update direct kunt installeren! Lees hier hoe je jouw Apple Watch updatet!

Heeft jouw Apple Watch geen ondersteuning meer voor watchOS 10? Of is jouw horloge aan vervanging toe? Je kunt de Apple Watch Series 9 en Apple Watch Ultra 2 nu alvast bestellen, zodat je de smartwatch vrijdag 22 september direct in huis hebt! Bekijk de beste prijzen hier:

