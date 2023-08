watchOS 10: deze functie heeft Apple verwijderd (en dat is spijtig)

Nog even geduld en dan krijgt je Apple Watch weer een toffe update. Maar Apple heeft in watchOS 10 ook een leuke functie verwijderd. En dat vinden we eigenlijk best jammer.

watchOS 10: deze functie heeft Apple verwijderd

Met watchOS 10 krijgt je Apple Watch weer een hele reeks nieuwe functies erbij. Denk aan de hele leuke Snoopy-wijzerplaat met meer dan 140(!) animaties en de slimme stapel-widgets.

Toch heeft Apple ook wat zaken weggehaald, en dat is jammer. Één handige functie die in watchOS 10 met de noorderzon is vertrokken is de optie om heel snel een wijzerplaat te wisselen. In watchOS 9 en eerder kun je namelijk door naar links of rechts over de wijzerplaat te swipen razendsnel tussen wijzerplaten wisselen. In watchOS 10 is die functie verdwenen.

Het is eigenlijk best jammer dat de functie niet meer in watchOS 10 zit, want je kon daarmee (zonder op het scherm te hoeven kijken) snel een andere wijzerplaat instellen. Was je huidige wijzerplaat net wat te druk of te fel? Even vegen en je had zo een andere ingesteld.

Overigens is er nog wel een andere functie om de wijzerplaat te wisselen in watchOS 10 op je Apple Watch, maar je moet hiervoor wel een extra stap doen. Houd je vinger ingedrukt op de wijzerplaat. Vervolgens veeg je naar links of naar rechts om een andere wijzerplaat te kiezen. Tik daarna op de wijzerplaat die je hebt gekozen. Het werkt, maar het is allemaal iets omslachtiger en kost je dus iets meer tijd.

Niet elke Apple Watch krijgt de update naar watchOS 10. Zo Wil je weten welke Apple Watch de update naar watchOS 10 in ieder geval gaan krijgen? Check dan onderstaand lijstje!

