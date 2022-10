watchOS 10-concept: toffe apps en meer voor de Apple Watch

De nieuwste update voor de Apple Watch is nog maar net uit. Maar een nieuw concept laat zien wat Apple (hopelijk) van plan is met watchOS 10 op de Apple Watch! Apple, kijk je mee?

Apple Watch: watchOS 10-concept

Net als de iPhone krijgt ook de Apple Watch met enige regelmaat een nieuwe update. Onlangs is watchOS 9 verschenen en daarmee kwamen er veel leuke functies voor sporters bij. Voor hardlopers is de update vooral interessant, want de Watch geeft meer inzicht over hoe efficiënt je loopt.

Parker Ortolani (van nieuwssite ‘the Verge’) heeft nu een watchOS 10-concept gemaakt en probeert te voorspellen wat Apple van plan is met de Apple Watch. Vooral de nieuwe sportuitslagen-app, een app voor de hersteltijd bij het sporten en het vernieuwde thuisscherm vallen hierbij op.

Speciale app voor sportuitslagen

Parker heeft in het watchOS 10-concept een speciale app (‘Sports’) voor sportuitslagen gemaakt. Hiermee krijg je meteen te zien wanneer je favoriete team een goal heeft gescoord (of als er een rode kaart wordt gegeven). Het mooiste is natuurlijk dat je altijd heel snel de eindscores kunt bekijken.

watchOS 10-concept: Apple Watch geeft hersteltijd

De Apple Watch en de Apple Watch Ultra zijn natuurlijk de ultieme sporthorloges, maar er is een belangrijke functie die ontbreekt. De Apple Watch geeft je namelijk geen informatie over je hersteltijd. Dit is de tijd die je lichaam nodig heeft om te herstellen na het sporten.

In dit watchOS 10-concept komt daar verandering in, want er is een ‘Rest Mode’-app die je daarmee helpt. De app geeft dan precies aan wanneer je bijvoorbeeld een dagje rust moet nemen.

Ook voor de Apple Watch Ultra

Verder heeft Parker ook nog een leuk idee voor de Apple Watch Ultra in dit concept voor watchOS 10. Een nieuwe ‘Explore’-app laat je interessante loop- of fietsroutes zien. Daarnaast heeft de Apple Watch Ultra ook een Safari-app gekregen, die gebruikmaakt van het grote scherm.

Wil je altijd op de hoogte blijven van het laatste Apple-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!