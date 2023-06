Deze Apple Watches krijgen watchOS 10 (en deze juist niet)

Apple heeft een nieuwe watchOS-versie onthuld! Helaas komt watchOS 10 niet naar iedere Apple Watch. Wij vertellen je naar welke Apple Watch de update wél komt.

Apple presenteert watchOS 10

Op de WWDC 2023 heeft Apple een nieuwe versie van watchOS gepresenteerd. In watchOS 10 zit onder meer een nieuwe slimme stapel met relevante widgets en mooie nieuwe wijzerplaten. Daarnaast zijn een aantal sportfuncties weer flink uitgebreid in de watchOS-update én wordt het uitwisselen van gegevens met NameDrop veel makkelijker.

De nieuwe versie van watchOS is geen grote update, maar bevat dus wel een aantal toffe en handige opties. Ben je benieuwd naar alle nieuwe features in watchOS 10? Lees dan hier welke nieuwe functies naar je Apple Watch komen met watchOS 10. En er is goed nieuws, want de kans is groot dat jouw Apple Watch ondersteuning heeft voor de nieuwe update.

Deze Apple Watches krijgen de nieuwe software-update

Doorgaans valt er bijna ieder jaar een Apple Watch af bij het uitbrengen van een nieuwe versie van watchOS. De nieuwste update komt dan niet meer naar een verouderde Apple Watch. Zo viel bij de introductie van watchOS 9 de ondersteuning voor de Apple Watch Series 3 nog weg.

Dit jaar is dat gelukkig niet het geval: op iedere Apple Watch met ondersteuning voor watchOS 9 kan watchOS 10 ook geïnstalleerd worden. Twijfel je nog of jij straks kunt updaten? Deze Apple Watches zijn geschikt om watchOS 10 straks op te downloaden:

watchOS 10 verschijnt in het najaar

De bètaversie van watchOS 10 is vanaf vandaag al beschikbaar voor ontwikkelaars. Volgende maand verschijnt er dan een openbare bètaversie van de update. Het grote publiek moet nog even wachten, want de definitieve versie van watchOS 10 verschijnt pas in het najaar. Vorig jaar verscheen watchOS 9 op 12 september, we kunnen de nieuwe software-update dit jaar dus rond dezelfde datum verwachten.

Heeft jouw Apple Watch geen ondersteuning voor de nieuwe watchOS-update? Of is je horloge aan vervanging toe? De Apple Watch Ultra is de beste Watch van dit moment. Als je die te duur vindt is de Apple Watch Series 8 een goed alternatief. Bekijk de beste prijzen in onze prijsvergelijker, zodat je zeker weet dat je niet teveel betaalt!

