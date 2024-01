watchOS 10.3: dit is wanneer de update naar je Apple Watch komt

Er komt een nieuwe update aan voor je Apple Watch! Deze nieuwe functies komen er met watchOS 10.3 naar je Apple Watch (en dit is wanneer).

watchOS 10.3 komt naar de Apple Watch

Apple werkt aan een nieuwe update voor de Apple Watch. Het lijkt erop dat watchOS 10.3 geen grote update wordt, want Apple heeft alle nieuwe functies van watchOS 10 inmiddels uitgebracht op de Apple Watch. Met de grootste watchOS-update in jaren bracht Apple in 2023 al NameDrop, widgets en nieuwe (geestelijke) gezondheidsfuncties naar de Apple Watch.

We zullen vermoedelijk geen grote, nieuwe functies meer op de Apple Watch zien voor de release van watchOS 11. In eerdere testversies van watchOS 10.3 zijn er daarom zoals verwacht geen nieuwe features verschenen. Dat betekent niet dat er helemaal niks gaat veranderen met de update, want watchOS 10.3 brengt toffe nieuwe wijzerplaten naar de Apple Watch. Dit zijn ze!

Toffe wijzerplaten in watchOS 10.3

Apple voegt met watchOS 10.3 weer nieuwe wijzerplaten toe aan je Apple Watch. Deze nieuwe Unity Bloom-achtergronden zijn ter ere van de zwarte geschiedenis en cultuur in het kader van de viering van Black History Month. Je hebt de keuze tussen een wijzerplaat met een grote bloem, of een achtergrond met meerdere kleurrijke bloemen. Een soortgelijke wallpaper zien we terug in iOS 17.3.

Volgens Apple reageren de nieuwe wijzerplaten in watchOS 10.3 op bepaalde bewegingen die je maakt. Wanneer je de pols met je Apple Watch omhoog houdt, veranderen de kleuren van de bloemen. Zo heb je dus een interactieve wijzerplaat erbij in de nieuwe watchOS-update. Speciaal voor de Black History Month brengt Apple ook een nieuw bandje uit voor de Apple Watch, met daarop soortgelijke bloemen.

We hoeven niet lang meer te wachten op de update, want je kunt watchOS 10.3 waarschijnlijk deze week al op je Apple Watch installeren. De nieuwe software-update verschijnt vermoedelijk tegelijk met iOS 17.3 en iPadOS 17.3. Volgens geruchten kunnen we komende dinsdag alle Apple-apparaten weer bijwerken, dus dan verschijnt ook watchOS 10.3.

Doorgaans brengt Apple een nieuwe update in de avond uit. Dat betekent dat je watchOS 10.3 op dinsdag 23 januari om 19.00 uur kunt installeren op je Apple Watch. Dat is ook het moment dat iOS 17.3 en iPadOS 17.3 verschijnen. Ben je benieuwd welke nieuwe functies er naar je iPhone komen? Lees dan hier alle nieuwe features die we in iOS 17.3 gaan zien!

Wil je altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!