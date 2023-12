watchOS 10.2 is beschikbaar (met deze functies voor je Apple Watch)

Het is weer tijd voor een update, want Apple heeft watchOS 10.2 uitgebracht. Deze nieuwe functies komen naar je Apple Watch!

Apple heeft niet alleen iOS 17.2 uitgebracht, ook watchOS 10.2 is te installeren! Het gaat om een kleine update voor de Apple Watch, waarmee een aantal handige functies naar je horloge komen. Wij zetten de nieuwe functies voor je onder elkaar!

1. Siri krijgt toegang tot gezondheidsgegevens

Met watchOS 10.2 krijgt Siri eindelijk toegang tot je gezondheidsgegevens. Hierdoor kun je met de nieuwe update aan Siri vragen hoeveel stappen je op een dag hebt gezet of hoe je hebt geslapen. Wil je niet dat Siri toegang heeft tot deze gegevens? Dan kun je Siri gemakkelijk uitschakelen bij de instellingen van de Gezondheid-app van je iPhone.

2. Wisselen tussen wijzerplaten in watchOS 10.2

Met watchOS 10.2 heeft Apple daarnaast een gewilde functie weer teruggebracht naar de Apple Watch, die sinds watchOS 10 was verdwenen. Het was namelijk niet meer mogelijk om te wisselen tussen wijzerplaten door simpelweg naar links of rechts over het scherm te vegen. In plaats daarvan moest je het scherm een paar seconden ingedrukt houden om de beschikbare wijzerplaten te bekijken.

Je kon vervolgens met de Digital Crown wisselen tussen de verschillende wijzerplaten, of door naar links of naar rechts over het display te vegen. Met watchOS 10.2 is het wél weer mogelijk om direct tussen je wijzerplaten te wisselen. Heb je de functie niet gemist? Dan heb je in de nieuwste watchOS-versie gelukkig zelf de keuze welke manier van bedienen je instelt.

Meer nieuwe functies in watchOS 10.2

Verder voert Apple kleine veranderingen door in watchOS 10.2, waardoor het besturingssysteem weer wat beter werkt. Dit zijn andere aanpassingen die je kunt verwachten in de nieuwste versie van watchOS 10:

Je ziet op je Apple Watch automatisch wat er wordt afgespeeld als je in de buurt bent van een HomePod of HomePod mini (voor Apple Watch Series 6 of later);

Het beëindigen van work-outs hoef je niet meer te bevestigen;

Alle wijzerplaten die je op je iPhone toevoegt zijn met watchOS 10.2 weer zichtbaar op je Apple Watch.

