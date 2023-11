watchOS 10.2 bèta 3 brengt deze gewilde functie terug naar de Apple Watch

Apple heeft een nieuwe testversie uitgebracht voor watchOS 10, waarmee een populaire functie weer terugkomt naar de Apple Watch. Dit is er nieuw in watchOS 10.2 bèta 3!

Apple brengt watchOS 10.2 bèta 3 uit

Naast een nieuwe testversie voor iOS 17.2 heeft Apple ook een bèta uitgebracht voor watchOS. In watchOS 10.2 bèta 3 heeft Apple een gewilde functie weer teruggebracht naar de Apple Watch, die sinds watchOS 10 was verdwenen. Het is sinds de grote watchOS-update namelijk niet meer mogelijk om te wisselen tussen wijzerplaten door simpelweg naar links of rechts over het scherm te vegen.

In plaats daarvan moet je het scherm een paar seconden ingedrukt houden om de beschikbare wijzerplaten te bekijken. Je kunt vervolgens met de Digital Crown wisselen tussen de verschillende wijzerplaten, of door naar links of naar rechts over het display te vegen. Met watchOS 10.2 bèta 3 komt daar dus verandering in, want dan is het wel weer mogelijk om direct tussen je wijzerplaten te wisselen.

Nieuwe instelling voor wijzerplaten

Heb je de functie niet gemist? Dan heb je in de derde testversie van watchOS 10.2 gelukkig zelf de keuze welke manier van bedienen je instelt. Je kunt dan zelf kiezen of je direct tussen wijzerplaten kunt wisselen, of je scherm een paar seconden ingedrukt moet houden. Welke manier je voorkeur heeft is natuurlijk afhankelijk van de wijzerplaten die je gebruikt.

Als je vrijwel altijd dezelfde wijzerplaat gebruikt, is het handiger om het scherm even ingedrukt te houden bij het wisselen van wijzerplaten. Zo voorkom je dat je per ongeluk de wijzerplaat aanpast, terwijl je met iets anders bezig bent. Verander je de wijzerplaat op je Apple Watch vaak? Dan kun je vanaf watchOS 10.2 bèta 3 beter teruggaan naar de oude bedieningsmanier.

Dit verandert er nog in watchOS 10.2

In watchOS 10.2 bèta 3 vinden we verder weinig veranderingen terug voor de Apple Watch. Bij eerdere testversies van watchOS 10.2 werd al duidelijk dat NameDrop eindelijk naar de smartwatch komt. Hiermee wordt het veel makkelijker om contactgegevens te delen tussen een iPhone en een Apple Watch. Je hoeft de twee apparaten dan alleen maar bij elkaar te houden, je contactposter wordt vervolgens vanzelf gedeeld.

Daarnaast krijgt watchOS 10.2 ondersteuning voor iMessage Contact Key Verification. Hier zul je waarschijnlijk weinig van merken, want deze functie is vooral bedoeld voor publieke personen als politici en journalisten. Zij kunnen met deze feature een code delen, zodat ze zeker weten dat ze met de juiste persoon te maken hebben in een gesprek op iMessage. De nieuwe update verschijnt vermoedelijk volgende maand pas, we moeten dus nog even wachten op watchOS 10.2.

