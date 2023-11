Apple lanceert watchOS 10.1.1: dit verandert er met de update

Het is weer tijd om te updaten! Apple heeft watchOS 10.1.1 uitgebracht, waarmee een belangrijk probleem op je Apple Watch wordt opgelost.

Apple brengt watchOS 10.1.1 uit

Heb jij ook problemen met de accu van je Apple Watch? Dan hebben we goed nieuws, want Apple heeft watchOS 10.1.1 uitgebracht! Twee weken geleden bracht Apple watchOS 10.1 uit, waarmee een aantal handige functies naar je Apple Watch zijn gekomen. Helaas bracht watchOS 10.1 óók een probleem naar de smartwatch, want de batterij van het horloge gaat naar verluidt veel te snel leeg.

Daarom heeft Apple nu een tussentijdse update gelanceerd: watchOS 10.1.1 is vanaf vandaag te installeren. Het gaat om een kleine update, waardoor er dus geen nieuwe functies naar je Apple Watch komen. De nieuwe software-versie is bedoeld om het batterijprobleem in watchOS 10.1 op te lossen, zodat de accu van het horloge weer naar behoren werkt. Dit moet je weten over de update.

Batterijproblemen bij de Apple Watch

Sinds het installeren van watchOS 10.1 klagen gebruikers over problemen met de accu van de Apple Watch. Deze gaat door een bug véél te snel leeg, zo zou een volledig opgeladen accu van de Apple Watch Series 9 nog maar drie uur mee gaan. Dat is natuurlijk veel te weinig, want volgens Apple gaat de batterij van de Apple Watch Series 9 tot wel 18 uur mee. Ook bij andere generaties van de Apple Watch veroorzaakt watchOS 10.1 accuproblemen.

Door een gelekte interne memo was het al bekend dat Apple aan een oplossing werkte. Die is er nu, want watchOS 10.1.1 is voor iedereen te installeren. Deze nieuwe watchOS-versie moet voorkomen dat je Apple Watch te snel leeg gaat. In de beschrijving van de update noemt Apple alleen het probleem met de batterij. Verder zijn er dus geen veranderingen in watchOS 10.1.1.

De nieuwe update voor je Apple Watch is vanaf vandaag te installeren. Je vindt de software-update in de Watch-app op je iPhone. Ga naar ‘Algemeen > Software-update’ om watchOS 10.1.1 te installeren. Door op ‘Download en installeer’ te tikken en je toegangscode in te voeren, wordt de update vanzelf op je Apple Watch gezet. Zo weet je zeker dat de accu van je Watch weer helemaal goed werkt.

Apple bracht naast watchOS 10.1.1 vandaag nóg een update uit, want ook iOS 17.1.1 is vanaf vandaag te installeren. Ook die software-versie is gefocust op het oplossen van problemen, maar dan op de iPhone. Ben je benieuwd welke bugs er worden verholpen met de nieuwste iOS-versie? Lees dan hier wat er verandert met iOS 17.1.1!

