Als je praat over iPhones, dan kun je niet om allerlei termen heen. Voor de één gesneden koek, maar voor de ander niets meer dan een serie willekeurige letters. In Schermen met Termen #12 leggen we uit: wat is Ultra Wideband? Wat is Image Fusion? En meer.

Schermen met Termen #12: Ultra Wideband, Image Fusion

Lang niet iedereen snapt wat veel gebruikte termen rond technologie betekenen. Terwijl de één niet beter weet, is het voor de ander haast een andere taal. Ook op iPhoned komen vaak termen langs die we als vanzelfsprekend zien. Daarom gaan we in de rubriek ‘Schermen met Termen’ maandelijks dieper in op een aantal termen uit het nieuws.

Wat is Ultra Wideband?

De iPhone 11 was in december in opspraak, omdat de nieuwste smartphonereeks van Apple locatiegegevens verzamelt zonder dat je daar toestemming voor geeft. Dat heeft te maken met Ultra Wideband, maar wat is dat eigenlijk?

Ultra Wideband is een technologie voor het draadloos verzenden van gegevens. Dat gaat via pulsen, die een fractie van een seconde duren. Ultra Wideband verspreidt die pulsen over een brede frequentieband. Daardoor wordt het signaal moeilijk verstoord, maar ook moeilijk onderschept. Deze extra betrouwbaarheid is de reden waarom de technologie bijvoorbeeld in het leger wordt gebruikt.

Volgens de Federal Communications Commission (FCC) mag deze technologie enkel worden gebruikt als er met een laag vermogen wordt uitgezonden. Dat komt door angst om andere signalen te storen. Daarom werkt deze technologie tot maximaal enkele tientallen meters afstand.

Dat is voor de iPhone prima, omdat op deze manier bijvoorbeeld je locatie binnenshuis beter kan worden bepaald. Mogelijk zal de Apple Tag van dezelfde technologie gebruikmaken om de locatie van je spullen nauwkeurig weer te geven.

Wat is Image Fusion?

Apple heeft het bedrijf Spectral Edge overgenomen dat onder andere goed is in Image Fusion. Maar wat is dat?

Image Fusion is een proces waarbij informatie van verschillende afbeeldingen wordt gecombineerd om tot (meestal) één afbeelding te komen. Zo kan bijvoorbeeld ruis worden verminderd, door de beste pixels uit elke foto te kiezen.

Deze technologie wordt al door de iPhone 11 gebruikt onder de term Deep Fusion. De iPhone schiet negen foto’s zodra jij denkt één foto te maken. Vier voordat je de cameraknop indrukt, eentje op het moment zelf en vier daarna. Deze worden gecombineerd om de hoeveelheid details te maximaliseren en de hoeveelheid ruis te minimaliseren. Voor de gebruiker gebeurt dat allemaal binnen een seconde.

Wat is deep learning?

Het door Apple overgenomen Spectral Edge combineert Image Fusion met deep learning. Maar wat is deep learning dan?

Deep learning is een vorm van machine learning. Machine learning is de technologie waarbij computers zelfstandig leren van data. Met deep learning gaat dat specifiek om neurale netwerken met meerdere lagen waarbij elke laag een opdracht uitvoert, maar ook met elkaar communiceert. Een soort menselijk brein dus.

Internet Protocol

Apple en andere bedrijven werken aan een open standaard voor het slimme huis. Die gaat werken via het Internet Protocol.

Het internetprotocol (ook wel IP) is simpelweg een gedeelde reeks aan regels, waardoor computers op een netwerk met elkaar kunnen communiceren. Dat kan gaan om een lokaal netwerk, maar ook het internet. Iedere computer of slim apparaat in het netwerk heeft een eigen adres: het IP-adres. Er bestaan ook andere protocollen voor communicatie tussen apparaten met eigen regels.

Lees de vorige edities van Schermen met Termen

Wil je jezelf opfrissen over andere termen die vaak terugkeren? Lees dan ook de vorige edities van onze rubriek. Abonneer je op onze nieuwsbrief of download de iPhoned-app om volgende edities te ontvangen.