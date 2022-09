Crashdetectie iPhone 14 en Apple Watch: dit moet je weten

Apple heeft al haar nieuwe apparaten voorzien van een functie genaamd Crashdetectie. Maar wat doet deze functie en waarom heb je het nodig? iPhoned geeft antwoord op al je vragen!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Crashdetectie: iPhone 14 roept hulp na een auto-ongeluk

Het lijkt in eerste instantie een beetje raar: je iPhone 14 geeft een melding wanneer in een auto-ongeluk bent betrokken. Toch is de nieuwe functie Crashdetectie eigenlijk best nuttig. Hiermee belt je Apple Watch automatisch het lokale noodnummer na een auto-ongeluk en geeft de Watch dan ook meteen je locatie door.

Daarnaast wordt ook je SOS-contactpersoon op de hoogte gebracht. Erg handig, want na een ongeluk wil je natuurlijk dat de hulptroepen zo snel mogelijk arriveren!

Wat is Apple’s Crashdetectie?

Apple’s Crashdetectie is een gloednieuwe functie voor de iPhone 14 (Plus), iPhone 14 Pro (Max), Apple Watch Series 8, Apple Watch SE 2022 en Apple Watch Ultra. Apple vertelde tijdens het Apple-Event dat ze de functie Crashdetectie op vier soorten ernstige auto-ongelukken hebben getest. Dit zijn een frontale botsing, zijdelingse botsing, kop-staartbotsing en een (imposante) auto-koprol.

Na een van deze botsingen krijg je meteen een melding op je iPhone of smartwatch. Je hebt dan 10 minuten de tijd om deze melding te annuleren. Doe je dit niet (omdat je bijvoorbeeld buiten bewustzijn bent) dan belt Crashdetectie de hulpdiensten.

Hoe werkt Crashdetectie?

Crashdetectie werkt via verschillende systemen in je Apple Watch of iPhone. De versnellings­meter en gyroscoop zijn enorm verbeterd volgens Apple. Deze kunnen 4x sneller bewegingen registreren dan hun voorgangers. Deze werden al gebruikt voor functies als valdetectie.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Daarnaast helpen de gegevens van de barometer, microfoon en gps ook mee. Deze meten respectievelijk de luchtdruk (van je airbag), het geluid van de crash en natuurlijk je locatie. Het algoritme is gebaseerd op meer dan een miljoen uur aan gegevens en combineert alle data.

Welke apparaten hebben deze botsing-functie?

Om Crashdetectie te laten werken, heb je dus goede apparatuur nodig. Deze vind je enkel in de nieuwste Apple Watches en de iPhone 14-lijn. De gyroscoop, die meet hoe je georiënteerd in de ruimte bent, heeft een beter bereik dan de voorganger. De nieuwe versnellingsmeter kan meer dan 3.000 keer per seconde bewegingen vastleggen. Er wordt gezegd dat de versnellingsmeter G-krachten tot wel 256 G kan meten.

Gelukkig ga je nooit aan deze cijfers komen. De ergste crash in Formule 1 werd gemeten op 178.8 G (door David Purley in 1973). Ter vergelijking: in de Python in de Efteling meet je op het heftigste punt maar 3.5 G-krachten.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Er zijn dus nog maar een paar Apple-apparaten die de functie Crashdetectie ondersteunen. ‘Toevallig’ zijn ze allemaal aangekondigd bij hetzelfde evenement. De apparaten met de juiste hardware voor Crashdetectie zijn:

Nieuwe Apple Watch winnen?

Wil jij Crashdetectie testen? Dat kan! Wij geven namelijk in samenwerking met Amac we één exemplaar van de nieuwe Apple-smartwatch weg. Je kan gratis meedoen via het onderstaande formulier.

Als je je inschrijft voor minimaal één van onze nieuwsbrieven maak je al kans. Op de dag dat de nieuwe Apple Watch in Nederland verkrijgbaar is, maken we de willekeurig gekozen winnaar bekend. De Apple Watch-winactie loopt t/m 15 september 2022.

Wil je altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!