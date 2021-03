Apple CarPlay is aardig compleet, maar toch staan er nog enkele features op onze wishlist. Dit is wat CarPlay mist.

Wat CarPlay mist

Met CarPlay biedt Apple een uitstekende iOS-ervaring voor in de auto. De apps die je echt nodig hebt tijdens het rijden zijn aanwezig, in een minimale interface zodat je niet wordt afgeleid. Lees meer over wat we van CarPlay in 2021 vinden in onze CarPlay review-update. Toch kan het altijd beter. Daarom zetten de features die we nog missen op een rijtje.

1. CarPlay op je iPhone

In plaats van Apple CarPlay gebruiken, kiezen veel mensen ervoor om hun iPhone in een houder te plaatsen. Logisch, want je auto moet CarPlay ondersteunen of je moet een extern scherm aansluiten. Dat kost geld. Maar een iPhone in de houder heeft ook veel nadelen vergeleken met Apple CarPlay.

Een oplossing zou zijn om ook CarPlay te kunnen activeren op je iPhone. Dan plaats je jouw iPhone alsnog in een houder, maar krijg je de minimalistische CarPlay-interface voorgeschoteld. Dat is veel veiliger.

2. ‘Zoek mijn’ toevoegen

Het zou heel handig zijn als ‘Zoek mijn’ wordt toegevoegd aan CarPlay. Op deze manier kun je makkelijk de locatie van je vrienden op de kaart zien, of je eigen locatie delen. Zo weet je goed of je op moet schieten, of het net zo goed nog even rustig aan kunt doen.

3. Meer apps

De belangrijkste manier om de mogelijkheden van Apple CarPlay te vergroten, is de ondersteuning van meer apps. Natuurlijk moet er altijd nagedacht worden of een app echt essentieel is voor het gebruik onderweg, maar er zijn enkele categorieën die veel zouden toevoegen aan het gebruiksgemak op de weg.

Denk aan meer weer-apps. Het aanbod van weer-apps met CarPlay is bizar laag, terwijl het fijn kan zijn om een kaart met de regen in de buurt op het scherm te plaatsen. Ook apps waarmee oplaadpunten te vinden zijn zouden ideaal zijn, nu we steeds meer elektrisch rijden.

4. Betere Siri

Het is niet echt een nieuwe functie, maar wel iets waarmee CarPlay flink kan verbeteren: Siri. De spraakassistent is essentieel voor CarPlay, omdat je alles kunt besturen zonder naar je scherm te hoeven kijken. Hoewel de Nederlandse versie van de spraakassistent in de afgelopen jaren er flink op vooruit is gegaan, laat ze nog veel steekjes vallen. Dat wil je niet, als je de focus op het rijden wil houden.

5. carOS

De kans is heel erg groot dat Apple allang bezig is met de volgende stap: carOS. Een compleet besturingssysteem voor de auto. Google heeft deze stap al gemaakt met Android Automotive, dus Apple is nu aan zet.

Met de aanhoudende geruchten over een Apple-auto, lijkt de komst van carOS maar een kwestie van tijd. Dan worden de mogelijkheden veel verder uitgebreid. Zoals dat je Siri kan vragen om de temperatuur te regelen of de ramen te openen. Dat zouden we nu ook wel willen, maar dat is gewoonweg niet mogelijk.

