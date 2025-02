Wanneer is WWDC 2025? Dit zijn de verwachtingen

De WWDC is ieder jaar een van de belangrijkste evenementen voor Apple, maar wanneer vindt de WWDC 2025 plaats? Dit zijn de verwachtingen.

WWDC 2025

Op de WWDC onthult Apple ieder jaar de belangrijkste software-updates voor de iPhone, iPad, Apple Watch, Mac(Book), Apple TV en de Apple Vision Pro. Voor dit jaar staan iOS 19, iPadOS 19, watchOS 12, macOS 16, tvOS 19 en visionOS 3 op de planning. Bij de WWDC 2024 introduceerde Apple eindelijk Apple Intelligence en ook dit jaar worden er veel nieuwe AI-functies veerwacht.

Waar Apple bij veel evenementen pas ongeveer één of twee weken van tevoren een aankondiging verstuurt, is dat bij de WWDC compleet anders. Doorgaans maakt Apple al in maart bekend wanneer de WWDC plaatsvindt. Het evenement volgt pas maanden later, in juni wordt het Apple-event georganiseerd. Dat betekent dat we binnenkort weten wanneer de WWDC 2025 zal worden gehouden. Wij zetten de verwachtingen voor je onder elkaar.

Aankondiging komt binnenkort

Apple verstuurde de uitnodigingen van de WWDC 2024 op 26 maart, in 2023 was dat op 29 maart en in 2022 op 5 april. De kans is daarom groot dat de aankondiging voor de WWDC 2025 in de laatste week van maart komt. Vaak komen dit soort aankondigingen aan het begin van de week. Het is daarom de verwachting dat we ook dit jaar rond 26 maart weten wanneer de WWDC 2025 plaatsvindt.

Vervolgens duurt het nog een aantal maanden voordat het evenement daadwerkelijk wordt gehouden. Apple organiseert de WWDC vrijwel altijd in de eerste of tweede week van juni. Dat betekent dat Apple de WWDC in 2025 van 2 tot en met 6 juni of van 9 tot en met 13 juni houdt. Pinksteren valt dit jaar op 9 juni, waardoor de kans klein is dat Apple voor die week kiest. Een week eerder of later zou een logischere keuze zijn.

Meer over WWDC 2025

Nog even geduld dus, want volgende maand weten we wanneer de WWDC 2025 plaatsvindt. De belangrijkste presentatie van de WWDC is ieder jaar op de eerste avond, dan worden nieuwe softwareversies als iOS 19 aangekondigd. Wil je daar niks van missen? Houd 2 juni 2025 dan alvast vrij in je agenda, want de kans is groot dat Apple die avond alle updates presenteert. Volgende maand weten we dat zeker.

De verwachtingen voor de WWDC 2025 zijn hooggespannen, omdat er veel nieuwe functies voor Apple Intelligence worden verwacht. Mogelijk maakt Apple dan ook bekend wanneer Apple Intelligence eindelijk naar meer Europese landen komt. Het is in ieder geval duidelijk dat Siri in iOS 19 veel slimmer wordt, dat is één van de belangrijkste verbeteringen in de nieuwe iOS-generatie. Ben je benieuwd wat we nog meer over iOS 19 weten? Lees dan hier alles over de update!