Apple gaat op WWDC 2025 de nieuwste versie van iOS laten zien. Maar wanneer begint WWDC 2025? En hoe laat moet je er voor gaan zitten?

Hoe laat is WWDC 2025? Dit is wanneer Apple iOS 26 presenteert

Dit keer zal de jaarlijkse WWDC (Worldwide Developers Conference) gehouden worden op maandag 9 juni. De conferentie begint met een keynote om 10:00 uur Pacific Time (dat is 19:00 uur Nederlandse tijd). Hierin zal Apple waarschijnlijk vrij vroeg beginnen met de onthulling van de nieuwste software-updates, waaronder iOS 26.

Tijdens de WWDC 2025 wordt niet alleen iOS getoond, ook iPadOS, macOS, watchOS, tvOS en visionOS krijgen flinke updates. Een opvallende keuze dit jaar is dat Apple geen iOS 19 gaat aankondigen, maar overstapt naar een nieuwe naam voor de verschillende besturingssystemen.

De techgigant wil namelijk meteen naar iOS 26 gaan. Volgens de berichten doet Apple dit om iOS meer in lijn te brengen met het kalenderjaar. Dat betekent dat volgend jaar september (in 2026) ook geen iOS 20 komt, maar iOS 27 zijn opwachting maakt.

WWDC 2025: hier kun je de keynote kijken

De keynote is voor iedereen gratis online te kijken. Dat gaat het makkelijkst via het YouTube-kanaal van Apple. Je kunt het evenement ook live bekijken via de website van Apple zelf.

Daarnaast kun je de keynote van WWDC 2025 ook op je Apple TV bekijken. Deze app is standaard geïnstalleerd op de vierde generatie Apple TV en nieuwer. Bij de tweede of derde generatie van de Apple TV verschijnt vanzelf een kanaal waarop je het evenement kunt volgen.

Lukt het je niet om WWDC 2025 op maandag live mee te kijken? Houd dan in ieder geval de iPhoned-website in de gaten! Tijdens de presentatie zullen we je dan op de hoogte houden van alle functies die naar je iPhone, iPad, Mac, Apple Watch en Apple TV komen!