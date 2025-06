Er komt nu toch echt een vouwbare iPhone aan (en dit is wanneer)

Tot nog toe verwachten we een vouwbare iPhone Fold pas in 2027, maar volgens een nieuw gerucht wordt het eerder – we vertellen je wanneer!

Dit is wanneer de vouwbare iPhone Fold verschijnt

Analist Ming-Chi Kuo zei eerder dat de vouwbare iPhone Fold in het vierde kwartaal van 2026 in massaproductie gaat, wat betekent dat de release ergens in 2027 zou zijn. Inmiddels is hij van mening dat de productie van de vouwbare iPhone eind derde kwartaal 2025 (eind september) of begin vierde kwartaal (oktober) officieel begint. Apple is kennelijk ook van plan om het toestel in het najaar van 2026 te lanceren, als onderdeel van de iPhone 18-serie.

Apple Foldable iPhone Updates:



1. Assembly supplier Foxconn is expected to officially kick off the project in late 3Q25 or early 4Q25. As of now, many component specifications (including the hinge, which has drawn considerable market attention) have yet to be finalized.



2. The… https://t.co/KsGu49JXkP — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) June 18, 2025

Ondanks deze deadline zegt Kuo dat veel specificaties van onderdelen nog niet definitief zijn. Wat wel klaar is, is het vouwbare scherm dat door Samsung Display wordt geproduceerd.

Dit kun je ervan verwachten

Volgens geruchten zal de vouwbare iPhone of iPhone Fold een scherm hebben van zo’n 5,5 inch in gesloten toestand en 7,8 inch in geopende toestand. Het toestel vouwt in tweeën zoals een boek, vergelijkbaar met de Galaxy Fold-apparaten (en dus niet de Galaxy Flip).

De vouwbare iPhone wordt waarschijnlijk 4,5 mm dun wanneer hij is opengevouwen en 9 tot 9,5 mm wanneer hij is gesloten. Apple heeft veel aandacht besteed aan het ontwerp van het scharnier en het apparaat heeft vermoedelijk bijna geen zichtbare vouw. Er zitten ook camera’s onder het scherm, hoewel het vanwege ruimtebeperkingen waarschijnlijk Touch ID zal hebben in plaats van Face ID.

Eerder maar niet goedkoper

In het verleden heeft Kuo gezegd dat hij verwacht dat de prijs voor de vouwbare iPhone tussen de 2000 en 2500 euro zal prijzen. Dat was bovendien nog voordat Apple te maken kreeg met hoge invoerheffingen in China.

Kuo verwacht dat Samsung Display in 2026 ongeveer zeven tot acht miljoen vouwbare schermen voor de iPhone Fold zal produceren. Hij verwacht ook dat Apple een order voor in totaal 15 tot 20 miljoen vouwbare iPhones zal plaatsen. Dat zou volgens hem volstaan voor twee tot drie jaar, omdat de vraag enigszins beperkt blijft vanwege de hoge kosten. De laatste geruchten zeggen dat Apple streeft naar een lancering in het najaar van 2026, maar Kuo waarschuwt dat de plannen van Apple nog kunnen veranderen.