Wanneer komt Spotify Wrapped 2025? Dit kun je verwachten

Ben je benieuwd wanneer Spotify Wrapped 2025 verschijnt? Dan hebben we goed nieuws, want je hoeft niet lang meer te wachten!

Spotify Wrapped

Heb jij een abonnement op Spotify? December komt er weer aan, dus dat betekent dat het binnenkort tijd is om terug te kijken op jouw muzikale jaar. Dat gebeurt traditiegetrouw met Spotify Wrapped, waarin de muziekdienst je meeneemt in alle nummers, podcasts en albums die je het afgelopen jaar hebt geluisterd. Dat is niet alles, want Spotify geeft je vaak nog veel meer informatie over je muzikale persoonlijkheid en luistergedrag.

Voor abonnees van de muziekdienst is Spotify Wrapped ieder jaar één van de hoogtepunten, die je op alle sociale mediakanalen terugziet. Spotify brengt het jaarlijkse overzicht vrijwel altijd op hetzelfde moment uit. Door naar eerdere jaren te kijken hebben we een goed idee wanneer Spotify Wrapped 2025 voor alle luisteraars beschikbaar komt. Op deze data is Spotify Wrapped de afgelopen jaren verschenen:

2024 : 4 december;

: 4 december; 2023 : 29 november;

: 29 november; 2022 : 30 november;

: 30 november; 2021 : 1 december;

: 1 december; 2020 : 1 december;

: 1 december; 2019: 5 december.

Releasedatum 2025

Spotify Wrapped is de afgelopen jaren telkens op een woensdag uitgebracht, dus de kans is groot dat we het overzicht ook in 2025 op een woensdag gaan zien. Spotify brengt de jaarlijkse lijsten doorgaans de laatste woensdag van november of de eerste woensdag van december uit. De laatste woensdag van november valt dit jaar relatief vroeg, waardoor we verwachten dat Spotify Wrapped op woensdag 3 december 2025 verschijnt.

Als Spotify voor de laatste woensdag van november kiest, zou Spotify Wrapped al op 26 november uitkomen. Zo vroeg heeft de muziekdienst alle lijsten nog nooit gedeeld, dus het is de verwachting dat het ook in 2025 niet gebeurt. Zet woensdag 3 december daarom alvast in je agenda, want die dag is het weer tijd om terug te kijken op de muziek en podcasts die jij het vaakst hebt beluisterd in 2025.

Meer over Spotify Wrapped

We hoeven dus niet lang meer te wachten op Spotify Wrapped. Ben je benieuwd wat je kunt verwachten van het jaarlijkse muziekoverzicht? Spotify geeft traditiegetrouw veel informatie over jouw luistergedrag van het afgelopen jaar. Zo zie je precies hoeveel minuten je naar muziek hebt geluisterd via Spotify, welk nummer je favoriet was en welke artiest je het vaakst hebt afgespeeld. Luister je regelmatig naar podcasts? Ook die zie je terug in Spotify Wrapped.

Verder kun je gegevens als je favoriete genre en muzikale maandoverzichten verwachten. Ben je een grote fan van een bepaalde artiest? Je ziet dan ook of je wereldwijd bij de beste luisteraars van die artiest hoort. Wanneer Spotify Wrapped 2025 beschikbaar is zie je deze gegevens automatisch in de applicatie. Je krijgt ook een persoonlijke afspeellijst met jouw honderd meest beluisterde nummers van het jaar. Wil je niks missen? Schrijf je dan in voor dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je direct weet wanneer Spotify Wrapped beschikbaar is!