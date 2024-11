Wanneer komt Spotify Wrapped 2024?

Zit jij ook te wachten op jouw jaarlijkse muzieklijstjes van Spotify? Wij vertellen je wanneer Spotify Wrapped 2024 waarschijnlijk verschijnt!

Spotify Wrapped 2024

Het is bijna december, dus dat betekent dat het tijd om terug te blikken op het jaar. Als je veel naar muziek luistert is Spotify Wrapped één van de leukste manieren om terug te kijken op je muzikale jaar. De muziekdienst heeft inmiddels gehint op de komst van Spotify Wrapped 2024, het duurt dus niet lang meer voordat je persoonlijke jaaroverzicht verschijnt. Om je alvast voor te bereiden heeft Spotify een to-do lijstje voor je gemaakt.

Je krijgt deze lijst te zien zodra je de Spotify-app op je iPhone of iPad opent. Het to-do lijstje komt dan automatisch in beeld, met daarin de afspeellijsten met jouw topnummers van de afgelopen jaren. Ieder jaar stelt Spotify een playlist samen, waarin jouw honderd meest beluisterde nummers van het jaar staan. Om je voor te bereiden op Spotify Wrapped 2024 kun je alvast de lijsten van 2023 en 2022 terugluisteren.

Wanneer komt Spotify Wrapped?

Heel bijzonder is de to-do lijst dus niet, maar het is wél een teken dat Spotify Wrapped 2024 binnenkort verschijnt. Spotify brengt het jaarlijkse overzicht doorgaans eind november of begin december uit. Dat gebeurt vaak op een woensdag, waardoor we een idee hebben wanneer Spotify Wrapped in 2024 verschijnt. Dit zijn de data waarop Spotify de terugblikken de laatste jaren heeft uitgebracht:

2023 : 29 november

: 29 november 2022 : 30 november

: 30 november 2021 : 1 december

: 1 december 2020 : 1 december

: 1 december 2019: 5 december

De afgelopen drie jaar is Spotify Wrapped op een woensdag verschenen, dus dat is in 2024 vermoedelijk opnieuw het geval. Spotify neemt dit jaar ook november mee in het jaaroverzicht, waardoor we Spotify Wrapped hoogstwaarschijnlijk op woensdag 4 december zullen zien. Het duurt dus niet lang meer, want volgende week woensdag is het weer tijd om terug te kijken op de muziek en podcasts die jij het vaakst hebt beluisterd.

Meer over Spotify Wrapped

De kans bestaat dat Spotify nog een week langer wacht, in dat geval zou Spotify Wrapped 2024 op woensdag 11 december verschijnen. Toch lijkt dat onwaarschijnlijk, want de muziekdienst heeft het jaaroverzicht nooit eerder zo laat uitgebracht. Het is daarom aannemelijker dat je volgende week woensdag al ziet hoeveel minuten je naar Spotify hebt geluisterd, wie je favoriete artiest was en wat je meest beluisterde nummers van 2024 waren.

Vaak krijg je bij Spotify Wrapped nog veel meer informatie over je muzikale jaar te zien. Denk daarbij aan welke podcast je vaak hebt afgespeeld, wat jouw muzikale persoonlijkheid is en welke artiest jouw favoriet per maand was. Zo kom je enorm veel te weten over je eigen muzieksmaak en worden de honderd nummers die je het vaakst hebt afgespeeld in 2024 verzameld in één afspeellijst. Nog even geduld dus, want binnenkort verschijnt Spotify Wrapped 2024!