Is Apple bezig met een iPhone Fold? Dit weten we tot nu toe

Deze week onthulde Samsung zijn nieuwe generatie vouwtelefoons: de Galaxy Z Fold 3 en Galaxy Z Flip 3. Inklapbare smartphones worden steeds populairder, maar de eerste opvouwbare iPhone moet nog verschijnen. Wanneer springt Apple in op deze trend?

Ook een iPhone Fold of iPhone Flip?

Nadat Samsung en Huawei in 2019 de eerste opvouwbare smartphones lanceerden, keek Apple nog even kat uit de boom. Begrijpelijk – vonden we. Ze zagen er meteen tof uit, maar de fabrikanten maakten er vooral een wedstrijd van om de eerste te zijn. De eerste vouwtelefoons kenden dan ook de nodige kinderziektes.

De nieuwe Samsung Z Fold 3

Bovendien had de gloednieuwe innovatie z’n prijs; de telefoons waren peperduur. De Galaxy Fold van Samsung had een prijskaartje van 2020 euro om zich hangen. De Huawei Mate X kostte zelfs 2229 euro. Voor een gemiddelde consument te veel geld.

Met telefoons als de nieuwe Samsung Galaxy Z Fold 3 en Samsung Galaxy Z Flip 3, wordt het echter een stuk aantrekkelijker om de sprong naar een vouwtelefoon te maken. De toestellen zijn veel minder foutgevoelig, steviger én goedkoper. De Galaxy Fold kost 1799 euro, voor de Galaxy Flip betaal je 1049 euro. Dus, volgt Apple ook binnenkort?

Komt Apple met een opvouwbare iPhone?

De kans is groot dat Apple met een opvouwbare iPhone komt. De tech-gigant heeft meerdere patenten voor iPhones met een inklapbaar scherm. Een patent uit 2016 beschrijft een iPhone die horizontaal in tweeën kan worden geklapt, met behulp van een flexibel oled-scherm en metalen scharnier – vergelijkbaar met de Samsung Flip.

Een ander patent bewijst dat Apple heeft getest met twee displays die magnetisch aan elkaar verbonden zijn, wat wat dan weer lijkt op het idee van de Samsung Fold. Dit betekent dat Apple net als de Koreaanse telefoonfabrikant plannen heeft voor een smartphone met een clamshell design, en een opvouwbare smartphone die wat groter is.

Daarnaast heeft een zeer betrouwbare Apple-analist informatie over de plannen van Apple omtrent vouwtelefoons. In mei meldde hij dat Apple een opvouwbare iPhone ontwikkelt met een flexibel oled-display van 8 inch. Dat is vergelijkbaar met het scherm van een opengeklapte Samsung Z Fold 3, waarbij het schermdiagonaal 7,6 inch meet.

Wanneer verschijnt de opvouwbare iPhone?

Helaas had de gerenommeerde analist ook minder goed nieuws: we moeten nog even geduld hebben. De opvouwbare smartphone (de iPhone Fold?) verschijnt volgens hem op z’n vroegst in 2023. Apple zou dan tussen de 15 en 20 miljoen opvouwbare iPhones willen verschepen.

Meer details over Apples eerste opvouwbare smartphone zijn nog niet bekend. Ongetwijfeld horen we daar dit jaar meer over. Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief: