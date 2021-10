Apple oktober 2021-event: wanneer vindt het plaats?

In september vond het iPhone-event plaats. Voor deze maand staat – vermoedelijk – wederom een Apple-event op de planning. Wanneer is het oktober 2021-event en welke producten kondigt Apple aan?

Apple oktober 2021 event

Het Apple-event van 14 september stond grotendeels in het teken van de iPhone 13-serie. Daarnaast kondigde Apple de nieuwe Apple Watch Series 7 aan. Ook verraste het bedrijf met de lancering van de zesde generatie iPad mini en negende generatie iPad.

De kans is groot dat Apple deze maand opnieuw nieuwe producen aankondigt. De betrouwbare Apple-insider Mark Gurman meldde eerder dat Apple in oktober waarschijnlijk opnieuw een Apple-event organiseert, die dit keer in het teken staat van nieuwe Macs.

Wanneer is het Apple oktober-event 2021?

In de afgelopen tien jaar organiseerde Apple zeven keer een oktober-event. Het is zeer aannemelijk dat dat dit jaar ook het geval is, want een spectaculair vernieuwde MacBook Pro met M1X-chip zit in de pijplijn. Die kondigt Apple ongetwijfeld weer via een (virtueel) evenement aan.

Wanneer het oktober-event van start gaat, is nog niet bekend. Meestal vinden ze plaats op een dinsdag en de uitnodigingen worden doorgaans ongeveer een week vooraf verstuurd. Dit betekent dat er nog twee opties over zijn:

Dinsdag 19 oktober

Dinsdag 26 oktober

Eerder verstuurde Google zijn uitnodiging voor het volgende Pixel-evenement, die op 19 oktober begint. Het is aannemelijk dat Apple hierdoor kiest voor de laatste week van oktober. Dinsdag 26 oktober is dus de meest waarschijnlijke datum voor het oktober-event.

Welke producten kondigt Apple aan?

De spotlights zullen vooral gericht zijn op de nieuwe MacBook Pro-modellen, die zijn aangesterkt door een vernieuwde Apple Silicon-chip. Vermoedelijk noemt Apple deze chip de M1X. De veranderingen van de MacBook Pro-modellen zijn groot. Ze hebben naar verluidt een nieuw ontwerp met vlakke zijkanten, de Touch Bar verdwijnt en verschillende aansluitingen (hdmi en sd) keren terug.

Verder is de kans aanwezig dat Apple een high-end Mac mini aankondigt, een soort Mac mini Pro. Volgens eerdere geruchten heeft deze een nieuw ontwerp met meer Thunderbolt-poorten, een MagSafe-oplaadconnector en een ‘plexiglas-achtige bovenkant’.

Over een paar weken weten we al meer.