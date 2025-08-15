Wanneer kondigt Apple het iPhone-event aan? Dit is de verwachting

Het iPhone-event vindt zoals altijd plaats in september, maar Apple heeft het nog niet aangekondigd – dat is wanneer we dat verwachten.

Wanneer kondigt Apple het iPhone-event aan?

We wachten nog steeds op de aankondiging van Apple wanneer het aankomende iPhone-evenement plaatsvindt. Volgens de laatste geruchten, is dat op dinsdag 9 september. Het is alleen nog steeds niet officieel.

Sinds 2020 neemt Apple van tevoren video’s op van iPhone-events. De afgelopen jaren nodigt het bedrijf geselecteerde verslaggevers uit in het Steve Jobs Theater om de video persoonlijk te bekijken. Na afloop krijgen de aanwezigen dan de kans om de nieuwe apparaten zelf uit te proberen. De onderstaande tabel geeft een overzicht van de data van de laatste zes iPhone-events, waarbij 2020 en 2021 uitzonderingen zijn vanwege de coronapandemie.

iPhone-serie Aankondiging iPhone-event Aantal dagen iPhone 16 Ma 26-08-2024 Ma 09-09-2024 14 iPhone 15 Di 29-08-2023 Di 12-09-2023 14 iPhone 14 Wo 24-08-2022 Wo 07-09-2022 14 iPhone 13 Di 07-09-2021 Di 14-09-2021 7 iPhone 12 Di 06-10-2020 Di 13-10-2020 7 iPhone 11 Do 29-08-2019 Di 10-09-2019 12

Als we uitgaan van deze tabel, dan is de meest waarschijnlijke datum waarop Apple het volgende iPhone-event aankondigt dinsdag 26 augustus.

Dit kun je ervan verwachten

Apple zal dit jaar waarschijnlijk de iPhone 17, de geheel nieuwe iPhone 17 Air, de iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max presenteren. Dit zijn de belangrijkste geruchten over deze nieuwe toestellen:

iPhone 17 : Hetzelfde ontwerp als de iPhone 16, maar met een A19-chip, een groter 6,3-inch scherm, een verbeterde 24-megapixel camera aan de voorkant en mogelijk ondersteuning voor 120 Hz.

: Hetzelfde ontwerp als de iPhone 16, maar met een A19-chip, een groter 6,3-inch scherm, een verbeterde 24-megapixel camera aan de voorkant en mogelijk ondersteuning voor 120 Hz. iPhone 17 Air : geheel nieuw model met een ultradun ontwerp, 6,6-inch scherm, A19-chip, 12 GB werkgeheugen, een enkele 48-megapixelcamera aan de achterkant, een 24-megapixelcamera aan de voorkant, een enkele luidspreker en een optionele batterijhoes.

: geheel nieuw model met een ultradun ontwerp, 6,6-inch scherm, A19-chip, 12 GB werkgeheugen, een enkele 48-megapixelcamera aan de achterkant, een 24-megapixelcamera aan de voorkant, een enkele luidspreker en een optionele batterijhoes. iPhone 17 Pro : een nieuw ontworpen camera-eiland aan de achterkant met drie 48-megapixelcamera’s, een aluminium frame, een A19 Pro-chip, 12 GB werkgeheugen, nieuwe oranje of koperen kleur en mogelijk een vapor chamber koelsysteem.

: een nieuw ontworpen camera-eiland aan de achterkant met drie 48-megapixelcamera’s, een aluminium frame, een A19 Pro-chip, 12 GB werkgeheugen, nieuwe oranje of koperen kleur en mogelijk een vapor chamber koelsysteem. iPhone 17 Pro Max: Alle hierboven genoemde functies van de iPhone 17 Pro, plus een iets dikker ontwerp voor een grotere batterij en daardoor een langere batterijduur.

Wil je niets missen van de nieuwe iPhones en het aankomende iPhone-event, schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!