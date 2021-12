Dit is wanneer de M2-chip van Apple verschijnt

Volgens een rapport van de Commercial Times uit Taiwan is Apple van plan zijn eigen chips voor de Mac om de 18 maanden te updaten. Wanneer mogen we dus de M2-chip verwachten?

Wanneer komt de M2-chip?

Apple kondigde in november 2020 de eerste Apple Silicon-chip voor de Mac aan, dat was de M1. Dit jaar werd de M1-familie uitgebreid met de M1 Pro en M1 Max van de nieuwe MacBook Pro.

De Commercial Times heeft nu vanuit bronnen in de industrie te horen gekregen dat de Apple Silicon-chips ongeveer om de 18 maanden een nieuwe generatie krijgen. Hieruit concludeert de krant dat de volgende generatie Apple Silicon, de ‘M2’, in de tweede helft van 2022 op de markt komt. De geavanceerdere chips ‘M2 Pro’ en ‘M2 Max’ volgen naar verwachting in de eerste helft van 2023.

Waarom de overstap?

Voordat Apple op zijn eigen chips overstapte, vertrouwde het bedrijf op Intel voor de productie van nieuwe chips. Hierdoor was Apple echter afhankelijk van de planning van Intel en kon niet zo vaak updates voor zijn computers uitbrengen als het had gewild. Maar nu Apple alle productie van de processors in eigen hand heeft, kan het bedrijf zijn computers en chips zo vaak bijwerken als nodig. Omdat klanten hun Macs doorgaans niet zo vaak updaten als hun iPhones, is een iets tragere updatecyclus dus volkomen begrijpelijk. iPhone-chips worden elk jaar bijgewerkt.

Nu het einde van het jaar nadert, hoeven we niet lang meer te wachten op de volgende generatie Macs. Er is een gerucht over een nieuwe 27-inch iMac met mini-led, een nieuw design en ProMotion. Deze moet in het voorjaar van 2022 verschijnen. Een vernieuwde MacBook Air wordt in de tweede helft van het jaar verwacht.

