Wanneer komt de iPhone 13 uit? Dit weten we al over de release

“Wanneer komt de iPhone 13 uit?” Die vraag krijgt de iPhoned-redactie regelmatig gesteld. Daarom is het tijd voor een vooruitblik. Dit verwachten we van de iPhone 13-release.

Lees verder na de advertentie.

Wanneer komt de iPhone 13 uit? Dit zijn de verwachtingen

Vooropgesteld: totdat Apple met een officiële uitnodiging komt, blijft het gissen naar de exacte presentatiedatum van de iPhone 13. We kunnen natuurlijk wel naar voorgangers en geruchten kijken en op basis hiervan een redelijke inschatting maken.

Dat is dan ook precies wat we gaan doen. Om maar direct met de deur in huis te vallen: we gaan er vanuit dat het iPhone-event dit keer weer ‘gewoon’ in september plaatsvindt. Vorig jaar presenteerde Apple de nieuwe iPhones pas in oktober, maar dit gebeurt eigenlijk altijd in september.

Als exacte datum wordt 14 september 2021 genoemd. Wedbush, een consultancy in de telecomindustrie, zegt van anonieme bronnen te hebben gehoord dat dan de presentatie van de iPhone 13 plaatsvindt. Meestal beginnen Apple-evenementen om 19:00 uur Nederlandse tijd, dus daar gaan we ook dit keer vanuit.

Pre-orderdatum

De nieuwe iPhones kun je altijd de vrijdag na de presentatie vooruitbestellen. Er vanuit gaande dat Apple ‘m op 14 september onthult, begint de iPhone 13 pre-order dus op 17 september. Je moet er dan wel heel snel bij zijn, want nieuwe iPhones zijn altijd enorm gewild. De levertijden lopen altijd snel op.

Volgens Wedbush liggen de nieuwe Apple-telefoons een week later in de winkels. De definitieve iPhone 13-release zou dus op 24 september zijn, maar waarschijnlijk moet je dan nog wel een paar weken of maanden geduld hebben. Kijkend naar afgelopen jaren lopen de levertijden altijd heel rap op na de release.

Nederland zit al jaren in de eerste groep landen waar de nieuwe iPhone verschijnt. Ga er dus maar vanuit dat dit ook in 2021 zo is. Verder weten we zo goed als zeker dat de presentatie van de iPhone 13 digitaal plaatsvindt. Sinds het begin van de coronacrisis heeft Apple geen fysieke bijeenkomsten meer gehouden.

Meer weten over de iPhone 13

Apple brengt dit najaar vier nieuwe smartphones uit. Volgens de geruchten komen er opvolgers voor alle iPhone 12-toestellen aan. Daarbij zijn de iPhone 13 en iPhone 13 mini identiek aan elkaar, met uitzondering van formaat. Laatstgenoemde is natuurlijk compacter.

De iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max zijn beter (en daardoor ook duurder). De Pro-modellen van dit jaar zouden onder meer een vloeiend scherm krijgen, grotere accu’s en in nieuwe kleurtjes verschijnen. Wil je alle verwachtingen horen? Kijk dan onderstaande video.

→ Lees alles over de iPhone 13