Wanneer komen de AirPods 3 uit? Dit weten we al over de release

Wanneer komen de AirPods 3 uit? Behalve Apple weet niemand het precies, maar volgens geruchten is de onthulling mogelijk sneller dan je denkt. Dit weten we al over de AirPods 3-release.

Wanneer komen de AirPods 3 uit?

De nieuwe AirPods: we durven er op iPhoned bijna niet meer over te schrijven. Er is afgelopen jaren druk gespeculeerd over de nieuwe Apple-oordopjes, maar van een officiële onthulling is het nog niet gekomen.

En dat is vreemd, want we hebben de AirPods 3 al heel vaak voorbij zien komen. De oordoppen zijn meerdere keren gelekt, betrokkenen hebben hun mond voorbijgepraat en het aantal renders (computeranimaties) is niet aan te slepen.

Foto’s uit de Apple-fabrieken

Gelukkig lijkt er dan ook eindelijk schot in de zaak te zitten. Volgens website DigiTimes worden de volgende AirPods samen met de iPhone 13 onthuld, in september. Een precieze datum ligt nog in het midden, maar we verwachten dat dit evenement op 7 of 14 september plaatsvindt.

DigiTimes is niet altijd een betrouwbare bron gebleken. Soms had de Taiwanese website het bij het juiste eind, maar ze zaten afgelopen jaren ook regelmatig verkeerd. Toch hebben we dit keer meer vertrouwen in hun voorspellingen dan normaal.

Twee vliegen in één klap

Dat komt omdat Bloomberg-journalist Mark Gurman onlangs schreef dat de AirPods 3 nog in 2021 verschijnen. Sterker nog: de massaproductie schijnt in augustus van start te gaan. Als dit klopt, lijkt het niet meer dan logisch dat Apple de oordopjes op het grote podium van het iPhone 13-evenement voor het eerst laat zien.

Maar nogmaals: wij durven inmiddels niets meer met zekerheid te zeggen. De AirPods werden voor het laatst in 2019 vernieuwd. Sindsdien wordt er eigenlijk al gespeculeerd over de komst van een nieuwe versie. Eerst zouden de oordopjes eind 2020 uitkomen, rond dezelfde periode als de iPhone 12-toestellen.

Daarna leek een onthulling in het voorjaar van 2021 aannemelijk, maar de AirPods 3 hielden zich schuil. Vervolgens richtten alle blikken zich op WWDC 2021, de jaarlijkse softwareconferentie van Apple. Maar helaas, deze beurs draaide daadwerkelijk enkel en alleen om software: we kregen hier onder meer iOS 15 en macOS 12 te zien.

Dit weten we al over de AirPods 3

Het moge duidelijk zijn: wij zijn inmiddels wel toe aan nieuwe AirPods. Dankzij gelekte informatie weten we dat de oordopjes qua design meer naar de AirPods Pro trekken. Verwacht daarom kortere steeltjes en een andere pasvorm. Ook het oplaaddoosje zou in een fris jasje gestoken worden.

In onderstaande video blikken we alvast vooruit op de nieuwe Apple-oortjes. Ben je meer van het lezen? Check dan de geschreven AirPods 3-verwachtingen. In aanloop naar de onthulling houden wij je natuurlijk op de hoogte van al het nieuws, dus iPhoned volgen om niets te missen. Je kunt ons onder meer via de gratis app en nieuwsbrief in de gaten houden.