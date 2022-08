Wanneer is mijn iPhone (te) oud?

Wat is volgens jou een oude iPhone? Heeft dit vooral met de buitenkant te maken, of denk je aan iets anders? En, niet geheel onbelangrijk, wanneer is een iPhone té oud?

Wanneer een iPhone te oud is

Uit onderzoek van Telecompaper blijkt dat de helft van alle Nederlandse iPhone-gebruikers een model gebruikt dat minstens vier jaar oud is. Dat is een interessante ontwikkeling, want een paar jaar geleden lag dit percentage nog beduidend lager. De trend is dan ook duidelijk: iPhone-gebruikers doen steeds langer met hun smartphone.

Maar, technologie gaat razendsnel. Een iPhone van vijf jaar oud is logischerwijs trager dan een kersvers exemplaar. Ieder toestel boet op een gegeven moment aan kracht in, hoe je het ook wendt of keert.

iPhone XS Max uit 2018

Het moment waarop dit belangrijk wordt, is voor iedereen anders. Sommige mensen vinden het prima om een paar seconden te wachten op het moment dat ze een WhatsApp-bericht openen, terwijl anderen willen dat de chat direct tevoorschijn komt.

Maar, ouderdom van een telefoon heeft niet alleen met fysieke leeftijd te maken. Minstens zo belangrijk is de softwarekant van het verhaal. Kort door de bocht is het vooral belangrijk dat je telefoon (beveiligings)updates ontvangt. Valt jouw iPhone buiten de boot, dan is het wellicht tijd om van toestel te veranderen.

De ene iPhone-update is de andere niet

Apple brengt twee soorten updates voor iPhones uit. Aan de ene kant heb je zogeheten versie-updates. Deze voegen allerlei nieuwe functies en verschijnen jaarlijks rond september.

Dé versie-update van 2022 is iOS 16, dat onlangs werd aangekondigd. App-ontwikkelaars kunnen al aan de slag met de bèta; de definitieve versie verschijnt medio september samen met de iPhone 14.

Daarnaast zijn er zogeheten beveiligingsupdates. In tegenstelling tot versie-updates voegen deze geen nieuwe functies toe, maar werken ze de beveiliging van je iPhone bij.

Iedere beveiligingsupdate ‘dicht’ bepaalde kwetsbaarheden in het iOS-systeem. Kwaadwillenden zoeken naar deze openingen om zich in je toestel te wormen, met alle gevolgen van dien. Beveiligingsupdates zorgen ervoor dat deze gaten helemaal gedicht worden. Het wordt voor criminelen dus lastiger om slachtoffers te maken.

Apple brengt regelmatig updates uit. Versie-updates verschijnen zoals gezegd eens per jaar, meestal rond september. Beveiligingsupdates komen veel vaker uit. Soms is deze onderdeel van een tussentijdse versie-update, zoals iOS 15.5 dat in mei uitkwam. Maar, beveiligingsupdates kunnen ook ‘los’ uitgerold worden.

Hoe oud is jouw iPhone?

Wil je controleren of jouw toestel up-to-date is? Pak je iPhone erbij en open de Instellingen-app. Tik op ‘Algemeen’ en kies ‘Software-update’. Onderaan het scherm zie je op welke softwareversie jouw toestel draait. In dit scherm heb je ook de mogelijkheid om eventuele nieuwe updates te installeren.

Krijgt jouw toestel al geruime tijd geen (beveiligings)updates meer? Dan kunnen we de iPhone officieel als “oud” bestempelen. Het is op dat moment veiliger om een nieuw toestel in huis te halen – mits je financiële situatie dat uiteraard toelaat.

Apple ondersteunt nieuwe iPhones in de regel vijf jaar met iPhones. Koop je in september een iPhone 14 of iPhone 14 Pro, dan mag je er vanuit gaan dat het toestel tot en met het najaar van 2027 nieuwe (beveiligings)updates ontvangt.

Conceptafbeelding van de iPhone 14 Pro (Max)

Goed om te weten: de termijn van vijf jaar is minimaal. Soms geeft Apple een toestel langer updates, zoals de iPhone 6S (Plus) en de eerste iPhone SE (uit 2016). Deze termijn is erg netjes. Android-telefoons hebben over het algemeen een minder lange updatetermijn.

Niet voor niets pronkt Apple regelmatig met haar updatecijfers. Afgelopen januari maakte men bijvoorbeeld bekend dat ruim 72 procent van de iPhones op iOS 15 draaien, de huidige versie. Deze statistiek moet wel enigszins genuanceerd worden. Apple rekent namelijk alleen met iPhones die minder dan vijf jaar oud zijn. Met andere woorden: ‘oude’ iPhones vallen buiten de cijfers.

Conclusie

Het moge duidelijk zijn. Een iPhone is oud op het moment dat de software-ondersteuning het af laat weten. De fysieke leeftijd is veel minder van belang. Dit komt omdat iPhones een goede ondersteuningstermijn hebben. Het ‘updateprobleem’ speelt daarom vooral bij Android-telefoons, waar sommige toestellen slechts twee tot drie jaar updates krijgen.

